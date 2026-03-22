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Deportes

El filial del CD Lugo agrava la crisis del Juventud Cambados

Los de Pénjamo consumaron su segunda derrota consecutiva por un 1-0 tras en un partido con polémica, en el que los locales clamaron por dos penaltis

María Caldas
22/03/2026 22:38
CAMBADOS
CAMBADOS
MONICA VILA
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El Club Juventud Cambados atraviesa sus horas más bajas desde que ascendieron a Tercera RFEF. Los de Pénjamo cedieron en casa por un 0-, obra de Fran Blas, ante el filial del Club Deportivo Lugo. Una derrota que deja al velero amarillo en puestos de descenso a tres puntos de desventaja del Silva SD, equipo que ahora mismo ocupa la posición inmediata.

Los cambadeses comenzaron el enfrentamiento con mucha intensidad, llevando la iniciativa y cerrando los pasillos interiores de los visitantes para frenar los cortes de segunda línea. Lo cierto, es que el Lugo B tuvo varias ocasiones claras para estrenar el marcador en Burgáns. Por un lado, un disparo claro que ataja David Conde, y otro tiro directo de Noah en el que el portero cambadés intervino con cierta complicación.

Por parte de los de Pénjamo, Gregor firmó las ocasiones más claras para poder adelantarse en el electrónico. El vilagarciano se quedó mano a mano con el portero lucense, queriendo hacer una vaselina, Mateo Suárez termina atrapando el balón.

CAMBADOS
Un penalti sobre Seydou en el área no se señaló
MONICA VILA

Gregor volvió a recibir un balón en el área tras un pase atrás, pero el atacante tardó demasiado en tomar la decisión de finalizar, por lo que el esférico volvió a caer para el lado visitante. La polémica también estuvo servida en Burgáns, y es que las gradas clamaron contra el arbitraje tras dos claros penaltis no señalados.

El primero de ellos fue sobre Seydou, en una jugada en la que el jugador del CJ Cambados buscaba rematar de cabeza y Mateo Suárez lo arrolla en el área. La siguiente acción en la que los locales pedían penalti pasaba por los pies de Dieguito. En un balón al espacio entre el cambadés y el portero lucense, este se fue al suelo, llevándose por delante al jugador y el balón.

Segunda mitad

Tras unos primeros y polémicos minutos, el balón volvió a rodar en Burgáns. En una ocasión de centro en la que rematan los lucenses, David Conde logró despejar, pero el balón cayó en el pie del rematador y finalizó la jugada para poner el 0-1 en el feudo cambadés.

CAMBADOS
Gregor defiende un balón
MONICA VILA

Los locales buscaban centros al área y llegadas en velocidad a la espalda. Tiko y Nico tuvieron las ocasiones más claras para los de Pénjamo, pero no consiguieron materializar sus oportunidades

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