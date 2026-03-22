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Deportes

El CJ Cambados busca salir de la zona roja ante el filial del Lugo

Los de Pénjamo vuelven hoy a las 17:30 horas a Burgáns

María Caldas
22/03/2026 06:40
El CJ Cambados cae a puestos de descenso al ser superado en la tabla por el Silva
El CJ Cambados cae a puestos de descenso al ser superado en la tabla por el Silva
Gonzalo Salgado
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El combinado de Pénjamo recibe hoy a las 17:30 horas en Burgáns al Lugo B. Un enfrentamiento en el que los cambadeses necesitan reencontrarse con la victoria para salir de la zona marcada en rojo, en la que se encuentran actualmente sumidos tras caer por 4-1 en su visita al Gran Peña este pasado jueves.

Enfrente tendrán a un rival que, en la posición de visitante, acumula dos victorias, cuatro empates y cinco derrotas, además de 13 goles a favor y 18 en contra. El Juventud Cambados, por su parte, es el segundo equipo de la categoría que menos goles en contra acumula como local (8), por detrás del Somozas (4).

“Estamos con ganas de hacer un buen partido y que tengamos esa pizca de suerte de cara a gol que nos dea para materializar las ocasiones en gol, pero sabiendo que nuestro nivel de trabajo tiene que ser muy alto”, dice Pénjamo. “Nos enfrentamos a un rival con mucha movilidad y ritmo, es importante tener mucha concentración”, recalca.

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