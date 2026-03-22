El Céltiga espera al Gran Peña con el play-off en el punto de mira

Julio Rey defiende un balón ante el Silva Patricia G. Fraga

El Céltiga FC espera hoy a las 18:00 horas en el Salvador Otero al Gran Peña, equipo que le arrebató la quinta plaza de la clasificación luego de vencer por 4-1 al Juventud Cambados en la jornada intersemanal, y después de que el cuadro isleño pinchase en su visita al Silva SD.

El Céltiga FC sigue contando con las bajas de Hugo y Álex Rodríguez por lesión, pero recuperan a Anxo, que estaba sancionado. “Hay mucha gente que repitió el domingo y el jueves, entonces vamos a ver cómo podemos gestionar eso en cuanto a cargas y frescura en las piernas”, comenta Luis Carro.

Como locales, los isleños acumulan ocho victorias, dos empates y tres derrotas, además de 26 goles a favor y 16 en contra. Por su parte, el Gran Peña, ejerciendo de visitante suma tres victorias, cinco empates y tres derrotas, así como 10 goles a favor y 12 en contra. Actualmente, el combinado de Luis Carro se coloca en la novena posición de la tabla con 35 puntos, a dos de recuperar la plaza de play-off.

“El partido es muy difícil, ellos me parecen junto con el Lugo B, que lo tenemos para la semana y el Montañeros también, de los equipos que mejor fútbol hacen en la categoría”, comenta el entrenador del Céltiga FC.

“Son un equipo súper dinámico, con muchísimo potencial arriba y mucha capacidad para ir un poco más sobre la última línea al ser combinativos y ser capaces de correr”, recalca Luis Carro. Lo cierto, es que en las últimas cinco jornadas, el Gran Peña no conoce la derrota, y es que los vigueses suman tres victorias y dos empates.

“Tienen muchísimos recursos con una plantilla súper amplia y de muy buen nivel. Nosotros vamos con muchas ganas para intentar recuperar lo que no fuimos capaces de ganar el jueven, que creo que merecimos”, lamenta Carro, que espera que el equipo pueda mantener un ritmo alto de partido ante un rival que puede ser incómodo con y sin balón. “Incluso si puede ser, esperamos que ellos estén incómodos con nuestro ritmo de partido”, recalca Luis Carro en la previa del enfrentamiento.