El Boiro se lanza a por la victoria en Barraña a costa del Alondras

El Boiro regresa a Barrañal Gonzalo Salgado

El CD Boiro de José Tizón espera hoy a las 17:30 horas en el Municipal de Barraña al Alondras CF. Los boirenses, abonados a los empates en las últimas jornadas, necesitan volver a sumar de tres para conseguir cuanto antes los puntos por la permanencia y brindar una alegría a sus aficionados.

Para el enfrentamiento, Tizón tiene a toda la plantilla disponible salvo a Diego Enjamio, que se lesionó en el partido ante el Lugo B y sufre una ruptura muscular que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante un par de semanas.

“A pesar de la racha que llevamos de no ganar el equipo llega con ánimo, tenemos ganas de brindarle una victoria a Barraña”, comenta Tizón. “Ellos son un equipo de muchísima calidad , llevan dos años rozando el play-off y tienen jugadores muy contrastados en la categoría y de muy buen pie por dentro. Es un partido que nos va a exigir muchísimo porque tienen una propuesta muy ofensiva”, recalca el entrenador del CD Boiro.

“Tenemos que intentar sacarles el balón porque sino es un equipo que hace mucho daño”, concluye.