El Boiro despierta en Barraña

Los jugadores celebran la victoria Tania Martínez

Barraña volvió a sonreir. El CD Boiro se reencontró con la victoria después de nueve jornadas. El combinado de José Tizón venció por 1-0 al Alondras CF en casa, en un encuentro en el que un penalti sobre Insua, que materializó Adri Castro, dio la vuelta al marcador.

Los locales fueron superiores durante la mayor parte del partido, llevando al Alondras a perder el control en los últimos minutos, en los que se quedaron con nueve jugadores sobre el césped de Barraña.

Los locales comenzaron pisando fuerte en casa. Una galopante carrera de Insua por la banda derecha, este acabó centrando para Adri Castro, que remató de cabeza directo a las manos de Pereiro. Facu volvía a poner un muy buen balón a la banda de Insua, pero esta vez el remate acabó tocando en la espalda de un defensa visitante. Facu lo volvía a intentar con un disparo desde fuera del área que se fue desviado por poco.

Los jugadores celebran el gol Tania Martínez

Los boirenses aguantaron la presión que planteaba un Alondras que buscaba filtrar el pase a Manufre, apoyado en Javi Pereira por la banda. En una recuperación de balón, Adri Castro se volvió a quedar cerca de estrenar el marcador, pero esta vez Pereiro se anticipó para atajar el balón.

Los de Cangas do Morrazo pretendían iniciar las jugadas desde atrás. Arán giró el balón para la banda de Facu, que intentó centrar pero Diego terminó mandando el balón a córner.

Zambrana salvó una clara ocasión de peligro de los visitantes, en la que Javi Pereira inició la jugada luego de un robo de balón, poniendo el esférico a los pies de Martín Rafael a la frontal del área, pero el 22 boirense terminó despejando antes de que se pudiera quedar mano a mano con Borja Rey.

Los boirenses volvieron a la senda de la victoria Tania Martínez

Los balones largos pasaban a ser el talón de aquiles de los boirenses, poco certeros en el último pase, a pesar de dominar en área durante la mayor parte del tiempo. Pasado el ecuador de la primera mitad, la retórica del partido continuaba siendo la misma.

Un electrónico en tablas con un Boiro que presionaba pero no materializaba y un Alondras que reforzaba su línea defensiva, sobre todo por las bandas. En una acción iniciada por Mario Prol, Insua se metió en el área provocando penalti a favor del Boiro.

Adri Castro se encargó de materializar la pena máxima y anotar así su primer gol con la boirense a falta de cinco minutos para el descanso. A punto estuvo Mario Prol de poner el segundo en Barraña, con una falta a la frontal del área que tiró directa a las manos de Pereiro. Insua intentó llegar al rechace, pero la defensa canguesa despejó antes.

Segundo tiempo

El balón volvió a rodar en Barraña con cambios en las filas del Boiro. Xoel dio entrada a Samu Araújo en el lugar de Rodri Zambrana. La primera jugada de peligro la firmó el Boiro, con una llegada de Insua a la frontal del área que disparó directo a las manos de Pereiro. Martín Rafael intentó filtrar el balón al área, pero Yosi ganó la batalla al visitante para impedir que Borja Rey tuviese que intervenir.

Prol volvía a deleitar a Barraña con una jugada por la banda derecha en la que volvió a disparar directo a las manos del portero del Alondras. Los locales estaban dominando sobre el verde, por lo que Rafa Villaverde comenzó a mover el banquillo, dando paso a Rocha y Luismi por Kopa y Javi Pereira.

Samu Araújo buscó el pase raso en el área, pero Diego logró sacar el balón de la zona de peligro. Juanpa y Landeira saltaron al césped en busca de piernas frescas para matar el partido. El ocho boirense puso el pase raso a Samu Araújo para que pudiese centrar al remate, pero, de nuevo, Pereiro se anticipó. El Alondras respondió con un contragolpe por la banda en el que Manufre se quedó cerca de rematar.

Mario Prol fue uno de los hombres de partido Tania Martínez

Tras un pase largo, Lucas tuvo a sus pies el empate, pero Borja Rey atajó sin mayor problema. Los visitantes comenzaban a cerrar más los espacios para impedir el avance del CD Boiro. Juanpa Barros ponía de nuevo el centro perfecto, pero Pereiro volvía a atrapar.

Barros insistía por el interior, dejando a Landeira un balón que se fue rozando los palos. Las malas noticias para los boirenses llegaron con el cambio forzado de Juanma, que se retiró lesionado en los últimos 10 minutos de partido.

Los de Rafa Villaverde buscaban obrar el milagro en los últimos minutos. Así consiguieron un tiro raso de Victor Barreiro que atajó Borja. Landeira falló la ocasión más clara de los boirenses en todo el partido.

Tras recibir un balón de Prol y luego de que Pereiro se anticipara, el tiro del 17 se fue desviado por muy poco. El Alondras tuvo que enfrentar los últimos seis minutos de descuento con un jugador menos, y es que Lucas vio la tarjeta roja por doble amarilla tras una dura entrada sobre Mario Romero. Barreiro vio también la roja por protestar.