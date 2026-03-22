El Atlético Villalonga consuma su descenso matemático

Las celestes pierden la categoría a falta de cuatro jornadas para el final de liga Monica Ferreiros

El Atlético Villalonga consumó su descenso matemático al empatar el sábado en el campo de O Cruceiro ante el filial del Eibar (1-1). Tras cuatro temporadas en Segunda RFEF y a la espera de conocer la decisión definitiva de la Federación sobre la reestructuración de categorías, el equipo de Sanxenxo pone punto y aparte a su periplo en la tercera categoría del fútbol femenino español, puesto que se queda a 14 puntos el filial del Deportivo, que es decimoprimero, cuando restan 12 en juego.

El sábado en Dorrón el equipo local se adelantó muy pronto con un gol de Sara García a los cuatro minutos y dispuso de ocasiones para aumentar su ventaja, pero a diez minutos del final empató el Eibar B por medio de Karolina y el técnico local fue expulsado, además vio la roja también el entrenador de porteros al final del partido.

En una temporada aciaga, la mala planificación de una plantilla que cambió por completo respecto al pasado año fue determinante para que las celestes lleguen a marzo descendidas, ocupando el último puesto con sólo 8 puntos. Ni siquiera el cambio de dirección en el banquillo, con la marcha de Romina Dadín en Navidades y la llegada de Fran Doval, logró cambiar el rumbo en un equipo demasiado joven que sólo ha podido ganar un único partido después de 22 jornadas.

El Atlético Villalonga jugará de nuevo en casa la próxima jornada, en la que recibirá al filial de la Real Sociedad B, que está peleando por el primer puesto del grupo con el filial del Athletic.