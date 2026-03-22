Al Céltiga le faltó frescura y puntería

Julio Rey controla el balón ante la atenta mirada de los jugadores locales que calientan en la banda Mónica Ferreirós

Empate que sabe a poco. El Céltiga igualó en el Salvador Otero ante un Gran Peña que llegaba en plaza de play-off y que tuvo el partido muy cuesta arriba en la primera parte, al encajar un tempranero gol del pichichi Adri Rodríguez y quedarse con diez por la roja directa que vio Martín Lago antes del descanso. Pero el central Mati Delicado igualó al inicio de la segunda parte y el Céltiga percutió son éxito sobre la portería viguesa, gozando de suficientes ocasiones que no fue capaz de materializar.

En el tercer partido de la semana, Luis Carro hizo variaciones en el once. Empezó mejor el Gran Peña, generando superioridades por fuera, por lo que obligó a los locales a incrustar a Óscar en el centro de la zaga para estructurarse en un 5-4-1 ante un rival mucho más fresco y con más energía. Aunque empezó golpeando el Céltiga, en una acción de balón parado en el quel esférico se le escapó de las manos al potero Andrés y Adri sólo tuvo que empujar, el Gran Peña era el que llevaba más peligro. Cellerino envió dos remates a los postes en los primeros minutos. En un disparo cruzado y un remate acrobático en la zona del segundo palo que dio en el larguero.

Con el cambio de dibujo el Céltiga se ajustó mejor, estuvo mucho más cómodo y en el minuto 37 Martín Lago hizo una entrada muy duro a la altura de la rodilla sobre Nico que le costó la roja. El camino a la victoria parecía allanarse para los rojiblancos. El Céltiga mantuvo la estructura y desperdició varias opciones de contra.

La segunda parte comenzó con la sensación de control local, que amenazaba con hacer el segundo, sin perder el foco de la dupla peligrosa dupla ofensiva visitante que forman Fran López y Cellerino. El Gran Peña empató por medio del central Mati Delicado, en una falta lateral y tras una segunda acción, igual que el jueves en A Grela.

Tras el 1-1, el Céltiga tuvo muchas ocasiones en la última hora para poder ganar. Adri, Covelo y Guille, que envió un balón al larguero, rozaron el 2-1, que se siguió resistiendo. Los isleños hicieron un buen tramo final de partido, pero le faltó de nuevo puntería, mientras que los vigueses empezaron a jugar con el cronómetro. De hecho el colegiado prolongó nueve minutos.

Lo intentó sin puntería el Céltiga, que cierra la semana con sólo 2 puntos de 9, por lo que contabiliza 36. Es décimo y está a 3 del Arteixo, que pasa a ocupar ahora la quinta plaza.