El Sigaltec recibe al Caja Rural en el Sara Gómez con la permanencia a tiro

El Sigaltec tiene opciones reales de mantener la categoría MONICA VILA

El Sigaltec CLB recibe hoy a las 19:00 horas en el Sara Gómez al Caja Rural RDL, uno de los equipos que se encuentra peleando por la cuarta plaza del grupo para jugar los cruces con el grupo A-A y disputar la fase de ascenso.

“Es un equipo que lleva jugando muy bien toda la temporada, muy dinámico y con mucho acierto en el tiro exterior”, destaca Luis Gabín sobre el próximo rival del Sigaltec CLB. Por parte del conjunto vilagarciano, Aarón Monteagudo se perdió algunas sesiones de la semana, pero en principio, estará disponible para el enfrentamiento en el Sara Gómez.

“Intentaremos plantearles un partido duro, en el que sus tiradores no consigan tiros cómodos y no se vayan a muchos puntos donde podemos tener más problemas”, destaca el entrenador del cuadro vilagarciano.

Los locales tendrán que prestar especial atención a Miguel Iturza, quien es el máximo anotador del Caja Rural RDL, y una pieza determinante en el juego exterior de los próximos visitantes del Sara Gómez, a pesar de que su posición natural sea la de ala-pívot.