El Sigaltec CLB da un paso de gigante por la permanencia

Pablo Fernández fue uno de los grandes protagonistas MONICA VILA

El Sigaltec CLB consiguió una victoria de prestigio por 97-84 en el Sara Gómez ante el Caja Rural. El gran inicio de los vilagarcianos les permitió mantener una cómoda ventaja en los dos últimos cuartos, en los que sufrieron una gran presión.

Los de Luis Gabín entraron al partido como una auténtica apisonadora. El gran acierto de Pablo Fernández, que anotó 20 puntos solo en el primer cuarto, empujó a que cerrasen un parcial de 32-17, en el que los vilagarcianos estuvieron muy certeros en el tiro exterior, anotando seis de los siete posibles en los primeros diez minutos de partido.

Por parte del Caja Rural, Yago Iglesias se echaba a sus espaldas la carga ofensiva, pero los visitantes no estaban teniendo su mejor acierto desde la pintura, ni tampoco en los tiros exteriores.

El gran acierto inicial permitió al Sigaltec obtener una cómoda ventaja MONICA VILA

En el segundo cuarto la dinámica siguió siendo la misma, a pesar de que el Sigaltec bajó un poco el potencial anotador, en el que tomó el relevo Óscar Castaño, apoyado también en Jorge. De nuevo, los locales estuvieron muy certeros en la pintura y en el tiro exterior, encestando más de la mitad de las ocasiones para poner el electrónico del Sara Gómez en un 54-28 al descanso.

Segundo tiempo

La vuelta al parqué despertó al Caja Rural, que comenzó a recortar distancias con los locales, quienes vieron cómo frenaban su intensidad. El acierto de Miguel Domínguez, que anotó 11 puntos en el tercer cuarto, hizo que los visitantes pudiesen cerrar un parcial con diez puntos de ventaja sobre el Sigaltec (19-29).

Los visitantes comenzaron a imponer su juego, frenando el potencial ofensivo de los de Gabín. En el último cuarto, los vilagarcianos volvieron a dar un golpe sobre la mesa. El equipo de Gabín supo sufrir en los minutos finales, en los que el Caja Rural apretó sin piedad a los de Luis Gabín.