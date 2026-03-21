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Deportes

El Portonovo SD enfrenta su prueba de fuego en Baltar ante el Club Lemos

Los de Minso reciben mañana a las 17:00 horas al sexto clasificado

María Caldas
21/03/2026 11:00
Portonovo vs Villalonga
El Portonovo se mantiene como cuarto clasificado
MONICA VILA
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El Portonovo SD espera mañana a las 17:00 horas en Baltar al Club Lemos, un rival directo en la pelea de la zona noble, y es que los de Minso son cuartos con 47 puntos, mientras que los de Marquitos ocupan la sexta plaza con 44, y por lo tanto, estarían fuera de las plazas de play-off de ascenso a Tercera RFEF.

Los arlequinados buscan ahora alargar su buena racha luego de tres victorias consecutivas, y a solo cuatro puntos de distancia del Pontevedra CF B, que es segundo con 51 puntos, mientras que la primera plaza la ocupa la UD Atios con 52. 

En el papel de locales, los de Minso llevan siete victorias, tres empates y dos derrotas en lo que va de temporada, así como 18 goles a su favor y solo siete en su contra, mientras que el Lemos, a domicilio, suma 21 tantos a favor y 18 encajados, además de cinco victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

El Villalonga FC, por su parte, visita mañana al Antela FC a las 17:00 horas, en un partido en el que los de Roberto Lázaro esperan volver a encontrarse con la victoria tras perder en casa la pasada jornada por 1-2 ante el Alertanavia. Por otro lado, el Umia CF recibe mañana a las 12:00 horas en A Bouza al Valladares.

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