El Cortegada enfrenta su primera final en el camino hacia la fase de ascenso

El Mariscos Antón Cortegada enfrenta un duro viaje para medirse al Mataró Gonzalo Salgado

El Mariscos Antón Cortegada encara los últimos partidos de la Liga Femenina 2 pensando en el billete al play-off de ascenso a la Liga Challenge. Así, hoy las de Manu Santos visitan a las 16:15 horas al Romakurama Mataró, y en caso de que las vilagarcianas consigan la victoria, estarían matemáticamente clasificadas para la fase de ascenso, además de que igualarían su mejor registro en liga de las últimas 12 temporadas.

Para la visita a Mataró, Manu Santos cuenta con varias jugadoras que arrastran molestias y se tuvieron que perder alguna sesión de entrenamiento, pero el técnico espera que las nueve puedan viajar con el equipo y participar en la rotación.

El Mariscos Antón Cortegada enfrenta un viaje duro, y es que el equipo arousano partirá de la capital autonómica muy temprano para llegar a Barcelona cerca de las nueve de la mañana, con el fin de que todo el staff pueda comer antes de la hora del partido, y después, regresar a última hora de la tarde. “El viaje va a ser durillo porque hay que madrugar mucho”, señala Manu Santos.

“Ellas son un equipo muy completo, con muchas jugadores tanto exteriores como interiores que pueden tirar de tres y hacen un buen juego colectivo”, destaca el entrenador del Mariscos Antón Cortegada.

“Circulan muy rápido el balón y juegan muy colectivamente. Están muy centradas en dividir y sacar el balón para fuera. Me espero un partido duro pero para nosotras es una final, tenemos que jugarlo como tal porque en ese caso estaríamos en play-off”, recalca el entrenador del Mariscos Antón Cortegada en la previa del enfrentamiento.

Las vilagarcianas son actualmente el mejor equipo de la Liga Femenina 2 con siete victorias consecutivas, en busca de sellar la octava.