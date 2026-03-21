El Cortegada cede ante Mataró y deja escapar su billete directo a la fase

Christabel Ezumah trata de recuperar un balón en el último partido de las vilagarcianas en el Sara Gómez Gonzalo Salgado

El Mariscos Antón Cortegada sufrió una dolorosa derrota en su visita al Romakuruma Mataró. Las de Manu Santos perdieron por un abultado 78-62 en un partido en el que podían haber logrado el billete directo para disputar la fase de ascenso a Liga Challenge, pero no fue posible.

La falta de puntería pasó factura a las de Manu Santos, que vieron cómo las catalanas se hacían con el dominio del rebote en un encuentro en el que Helena López fue la gran protagonista, y en el que ambos conjuntos acabaron con dos jugadoras expulsadas, como son Ari y Blanca Manivesa.

Durante los primeros minutos, las locales buscaron salir rápido al contragolpe a través de Aitana, mientras que una certera Elena López estrenaba el tiro de tres. Mataró se hacía con el rebote ante la falta de acierto de las de Manu Santos en el tiro exterior. Las locales mantenían una férrea defensa, sobre todo en las posesiones.

Lucía Caraban volvía a adelantar al Mariscos Antón Cortegada, que a pesar de sus imprecisiones defensivas, consiguió empatar el primer parcial con un 13-13, en el que el protagonismo cayó del lado de Damaris Rodríguez por las visitantes, y en Helena López por las locales.

Así, las de Toni Sáez lograron mantener la ventaja al descasnso con un 34-29 en el electrónico del Josep Mora.

Segunda parte

Tras el descanso, las locales dieron un pase adelante. Fortaleciendo su defensa y apostando alto para conseguir una ventaja de nueve en el marcador. Por parte del Mariscos Antón Cortegada, Ezumah comentaba a encontrar altura en la pintura, y junto con los tiros de Cris Loureiro consiguieron recortar distancias. Por el Mataró, Andrea Rodríguez sumaba un gran acierto exterior.

Las de Sáez giraban mucho el esférico y así, volvieron a adelantarse con una ventaja de nueve. María Angulo falló tiros libres a falta de minutos para entrar al último cuarto, y el juego del Cortegada se iba diluyendo. Marina hacía una buena presión defensiva para evitar que las de Manu Santos recortasen distancias. Así, en el último cuarto las catalanas se hicieron con una ventaja de 17 puntos.