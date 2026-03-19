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Deportes

Tizón anuncia rotaciones en el once del Boiro para visitar esta tarde al Lugo B

Los dos equipos están separados por un único punto y aún miran hacia el play-off (16 horas, A Cheda)

Gonzalo Sánchez
19/03/2026 06:37
Cambados vs Boiro
El Boiro empató en dos últimos desplazamientos a los campos del Silva y Cambados
Mónica Ferreirós
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El CD Boiro visita esta tarde a las 16 horas en el campo de A Cheda al filial del Lugo en un partido entre equipos que están en mitad de la tabla pero con opciones de encaramarse al play-off. Separados por un punto, cruzan sus irregulares dinámicas de los últimos meses.

El Boiro acumula ocho partidos sin ganar, mientras que el Lugo B sólo gano uno de sus últimos nueve, eso sí, fue el último que jugó en casa y ante el líder Compostela. Se esperan rotaciones en los visitantes en esta semana de tres partidos. Algunas obligadas, como son los casos de los sancionados Yosi Montoto y Aram, y de Bruno Campos, lesionado. El Lugo B pierde a su máximo goleador, Aday, también castigado.

 “Vamos a hacer bastantes cambios al ser una semana de tres partidos”, anuncia Tizón. “El Lugo B es el equipo con más mecanismos ofensivos de la categoría, tiene muchísima calidad y mucho ritmo. Tenemos que estar muy bien ajustados en la presión y atacar con paciencia con el balón”, explica el vigués sobre las claves para poder competir y luchar por los tres puntos en el campo sintético de A Cheda. Los dos equipos tienen la permanencia encarrilada, pero no se conforman con eso y miran hacia arriba. 

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