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Deportes

La victoria de la Selección Gallega de veteranos ante el Real Madrid leyendas, en imágenes

Más de mil personas disfrutaron en A Senra del amistoso, en el que Concello y CD Ribadumia rindieron homenaje a Rafael Louzán

Mónica Ferreirós
19/03/2026 15:19
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