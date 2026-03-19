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La victoria de la Selección Gallega de veteranos ante el Real Madrid leyendas, en imágenes
Más de mil personas disfrutaron en A Senra del amistoso, en el que Concello y CD Ribadumia rindieron homenaje a Rafael Louzán
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Partido de veteranos Selección Gallega-Real Madrid
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