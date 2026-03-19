La Selección Gallega doblega al Real Madrid leyendas en A Senra

El madridista Balboa trata de regater a dos rivales. Mónica Ferreirós

La Selección Gallega de Veteranos se impuso 1-0 al Real Madrid Leyendas en el amistoso disputado en el campo de A Senra, en Ribadumia, donde se dieron cita más de mil personas para disfrutar del espectáculo en una mañana soleada. Un gol de Luis Fernández García, el único representante del fútbol de A Costa en el combinado dirigido por Luis López Carro, decidió el marcador en un partido entretenido, igualado y con ocasiones para ambos.

Formación de la primera Selección Gallega federada de veteranos, que espera tener continuidad Mónica Ferreirós

El Concello de club anfitrión y organizador del evento, aprovecharon la ocasión para rendir homenaje a uno de sus vecinos más ilustres, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, que también recibió una camiseta firmada del Real Madrid de manos de José Antonio Camacho, entrenador de las leyendas blancas, que se presentaron en A Senra con sólo 16 jugadores. Entre ellos Paco Buyo, que no jugó, y un Amavisca que sólo lo hizo unos minutos ya al final. Por contra, la selección integrada por futbolistas federados de la ligas de veteranos en Galicia contó con más fondo de armario y puso en liza dos onces que le permitieron mantener un tono físico constante durante todo el duelo.

El Real Madrid se sumó al homenaje que recibió en su casa Rafael Louzán Mónica Ferreirós

De inicio, Galicia salió con Vladi; Janeiro, Rubén, César Fernández, Jacobo Campos; Manel Fernández, Seoane, Mariño, Cuchi; Changui y Charles.. Estos dos últimos formaron una dupla de ataque que trajo en jaque a la defensa del Madrid. En su regreso al campo de A Senra, donde estuvo cuatro temporadas y jugó más de cien partidos con el CD Ribadumia, anotando casi ochenta goles, a Changui se le vio muy activo y motivado. A su lado, Charles, con pasado también en equipos de Primera División, puso en muchos problemas al Madrid, que empezó con Contreras, Olalla, Agus García, Zoco, Toni Moral, Luis Milla, Marcos Tébar, Capdevila, Balboa, Callejón y Barral.

El partido de veteranos entre la Selección Galega y Real Madrid generó un ambientazo Mónica Ferreirós

El partido estuvo lejos de ser un pachanga, como demostró el ex del Lugo Seoane en cada balón dividido en mediocampo, donde Milla, a sus 60 años, demostró su calidad y clarividencia. Galicia ya introdujo cambios en el primer período. El primero obligado, el del exmadridista Rubén, que lesionado dejó su sitio Garrido. A Changui le llegó con media hora. Pidió recambio y se llevó la ovación. También se fue Manel y entraron Franqueira y un Pablo Rey que fue determinante. El ex del Racing de Ferrol, que hasta hace tan sólo dos temporadas jugaba en Tercera RFEF en el Vilalbés, gobernó el partido, sobre todo en la segunda parte, cuando Galicia salió con Diego García, César Freire, Garrido, Moncho Rodríguez, Luisito, Trashorras, Álex Grueiro, Franqueira, Luis García, Silva y el propio Pablo Rey.

El partido de A Senra fue muy entretenido y disputado, con los equipos empleándose a fondo para intentar ganar, como demostró el capitán del Madrid Luis Milla a sus sesenta años Mónica Ferreirós

Una recuperación en mediocampo del ex delantero del Coruxo Silva, permitió a Pablo Rey adentrarse por el carril del siete y asistir a Luis García, que batió a Contreras con un buen remate de zurda en el punto de penalti. Fue al inicio de la segunda parte, que también duró cuarenta minutos y dispuso de un “cooling break”. Congo, Pérez Hurtado e Iván Pérez fueron los jugadores que entraron de refresco en las leyendas blancas. Galicia fue superior en el segundo período, con Trashorras manejando balón en la medular, y dispuso de claras ocasiones para el 2-0, sobre todo un mano a mano de Silva a pase de Pablo Rey que salvó Contreras.

Peñistas y aficionados del Madrid disfrutaron de una mañana primaveral en Ribadumia Monica Ferreiros

El Madrid, pese al cansancio, tiró de orgullo en los últimos minutos y acarició el empate. Callejón estrelló un lanzamiento de falta en la parte superior del larguero. Y Barral y Congo también dispusieron de oportunidade claras. Además, Amavisca, que entró al final, lanzó un córner directo que también tocó el travesaño.

El CD Ribadumia contó con respaldo institucional Monica Ferreiros

Al final se impuso la Selección Gallega de Veteranos, en un dulce estreno, demostrando el alto nivel que existe en las ligas federadas de División de Honor, y esperando tener continuidad en el futuro.

El Madrid se marchó encantando con la acogida y la respuesta del público en Arousa, como ya ocurrido hace unos meses en Boiro. El CD Ribadumia, por su parte, organizó con éxito el evento, merced a la colaboración institucional, en especial de la Federación Gallega.