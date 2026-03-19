La diferencia de puntería explica la derrota del Cambados en Barreiro

El CJ Cambados cae a puestos de descenso al ser superado en la tabla por el Silva Gonzalo Salgado

El CJ Cambados cae a puestos de descenso al perder en Barreiro 4-1 ante el Gran Peña en un partido que se resolvió en la primera parte, cuando los vigueses se pusieron 3-0. La diferencia de acierto en los últimos metros explica el resultado, ya que el los locales tuvieron la pegada que le faltó a los de Burgáns.

Pénjamo hizo cambios en el once en el segundo de los tres partidos de esta semana. Empezando por la portería, donde actuó Roberto Pazos. El partido comenzó con el Gran Peña llevando el peso, pero sin generar ocasiones. Pero antes del cuarto hora los locales encontraron el primer gol a la salida de un córner que remató Ginto.

Tras el 1-0 el equipo amarillo reaccionó bien y dispuso de hasta tres ocasiones claras para empatar, pero de nuevo evidenció sus problemas para materializar las oportunidades. Un disparo de Gregor tras un pase atrás de Tiko se encontró con una gran intervención del meta Asier. En la siguiente llegada el equipo de Pénjamo tuvo una doble ocasión por medio de Diego Iglesias, que remató al larguero y en el rechace envió el balón rozando el poste.

De lo que pudo ser el 1-1 se pasó al 2-0. A la media hora el Cambados cometió una falta sobre Marcos Blanco que acabó en gol. Pese al mazazo el equipo visitante volvió a reaccionar y dispuso de varias opciones para el 2-1. En un disparo de Gregor que envió el portero local a córner, en otro de Diego Iglesias que no cogió puerta y en el de Álex Fernández, que también rechazó Asier a saque de esquina.

Cuando más estaba intentando el CJ Cambados marcar un gol para meterse en el partido, recibió el 3-0, en una transición local. Marcó Amet. “Fue un castigo bastante excesivo, pero al final esto va de acierto”, lamenta Pénjamo.

En la segunda parte el Cambados no bajó los brazos y empezó bien. Pénjamo introdujo un cuádruple cambio a la hora de juego al dar entrada a Fran Matos, Noel, Dieguito Hernández y Anxo. La insistencia visitante encontró al fin premio con el 3-1, obra de Tavares, cuyo primer disparo lo repelió un defensa pero el segundo acabó en la red. Restaban veinte minutos y el Cambados creía en la remontada. Y tuvo el 3-2 en un mano a mano de Diego Hernández, pero tardó en finalizar y se perdió la ocasión.

El partido se abrió mucho en el último cuarto de hora, con constantes idas y vueltas. En ese contexto el Gran Peña volvió a avisar con ocasiones de Fran López, de cabeza, y de Marcós Fontán. Hasta que llegó el 4-1 en un saque de banda al área, con prolongación y remate final de Amet, que firmó un doblete. Fue la sentencia.

Los locales se meten en play-off, mientras que el Cambados es antepenúltimo tras la victoria del Silva sobre el Céltiga, a la espera de recibir el domingo al Lugo B en el campo de Burgáns, en el que será su tercer partido de la semana, muy importante para tratar de salir de zona de descenso.