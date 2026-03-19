El Noalla da la sorpresa al eliminar al Campolameiro en Copa y recibirá en cuartos de final al Portonovo

Portonovo y Villalonga podrían cruzarse en semifinales Mónica Ferreirós

Atlético Combarro vs Villalonga y Noalla vs Portonovo serán las eliminatorias de cuartos de final de la Copa Diputación, en la zona de Pontevedra. El líder de Tercera Autonómica protagonizó la sorpresa de octavos al eliminar en Baltar de Arriba hoy al Campolameiro en la tanda de penaltis. El partido acabó con empate 1-1, después de que el pichichi local Migui Rodríguez (28 goles en liga) nivelase, a la hora de juego, el tanto marcado antes del descanso por un Casal que falló la última pena máxima en la tanda.

El Nolla mantiene vivo su sueño copero y disfrutará de un derbi ante un Portonovo que pasó el rodilla en As Cachizas, al imponerse 0-5 al Unión Dena con goles de Keko (2), Carlos Martínez (2) y Roi Devesa. Las diferentes dinámicas y realidades que viven en sus ligas ambos equipos se pusieron de manifiesto desde el inicio. De hecho, a los 18 minutos la eliminatoria ya estaba sentenciada (0-3).

El Villalonga se clasificó para los cuartos de final de la Copa Diputación al superar en la tanda de penaltis el miércoles por la noche al Soutomaior en el campo Graciano Padín. El partido concluyó en empate sin goles y la eliminatoria se decidió desde los once metros. Para los visitantes marcaron Álex Fernández, Berni, Mateo Lago y Martín. Falló Oscar Martínez y en el desempate marcó Wachi y fallaron los locales (5-4).

El Umia no corrió la misma suerte en el campo de otro equipo de Segunda Futgal, ya que perdió 3-1 en Poio ante el Atlético Combarro, pese a adelantarse en el marcador por medio de David Calo, pero el cuarto clasificado de Segunda Futgal le dio la vuelta al marcador en la segunda parte y recibirá en cuartos de final a los celestes. Por la parte baja del cuadro (delegación de Vigo), el Gondomar accede a cuartos tras eliminar al Choco.

Cara para el Atlético Villalonga B, cruz para el Arousana

En la Copa Diputación femenina el filial del Atlético Villalonga se metió en cuartos al ganar 0-3 al Louro Tameiga con goles de Miri Ríos, Carla Seijo y Nerea Iglesias. Mientras que el Atlético Arousana quedó eliminado al perder en el Manuel Jiménez 0-2 ante el Lóstrego B. Chispa y Caldas también quedaron fuera al caer ante Teis (3-0) y Cabral (2-4) respectivamente.