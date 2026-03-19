El Céltiga sale de play-off

Óscar y Dani Prada en una acción defensiva en A Grela Patricia G. Fraga

El Céltiga se cae de puestos de play-off al perder en A Grela ante un Silva logra salir del descenso con un trabajadísimo triunfo ante los de Luis Carro, un buen equipo que empezó mandón en la matinal del día del padre en A Grela y acabó desesperado tras sentarse en la silla del dentista. Porque eso es en lo que ha convertido el Silva sus partidos como local, faceta en la que se ha hecho fuerte para sumar diez de los últimos doce puntos y encajar apenas dos goles en cuatro partidos. Los tres últimos los sumó tras un esfuerzo vibrante en un partido en el que fue de menos a más, pero en el que el fútbol, inescrutable, le premió con un gol que coronó sus minutos más complicados.

Nada se puede prever con una pelota por medio. El Céltiga mereció ganar el partido en la primera parte y se fue al descanso en desventaja. Cuando estuvo por detrás en el marcador no encontró la fluidez precisa para imponerse. Y al final todo se abocó a un intenso ir y venir que el Silva manejó mejor, quizás en alguna acción con una pizca de suerte. Pero tampoco se puede decir que su victoria fuese injusta.

Todo había empezado bien para los locales, que partieron con la lección bien aprendida, hábiles en la circulación de la pelota desde atrás porque encontraban superioridades desde la zaga de tres centrales y el apoyo de Carletto por delante. Pero a partir de ahí no encontraron caminos. Se bloqueó el Silva en ataque, siempre intenso y entusiasta, pero incapaz de encontrar caminos hacia sus delanteros, que se desgastaron en una ingrata labor sin balón. Y creció el Céltiga a partir del fútbol de sus centrocampistas, de Óscar Iglesias y Julio Rey, que controlaron el partido e impusieron su dictado.

Los primeros veinte minutos transcurrieron con un trasteo sin consecuencias ante las porterías, sin profundidad y con todas las cautelas posibles en la defensa de las acciones a balón parado,. El Céltiga estaba muy avisado sobre la fortaleza de su rival en esa suerte. El Silva acumuló gente para taparse, pero fue en una jugada de estrategia del equipo de A Illa en la que recibió el primer aviso, una falta en la que Julio Rey buscó a Adri Rodríguez para que el pichichi de la categoría exigiese al meta local Minibugy, que desvió el intento del delantero del Céltiga con los pies. Ya se transitaba por el ecuador de la primera parte y el Silva lucía combativo, pero también desgastado porque le movían sin cesar. Volvió a intentarlo el delantero visitante poco después de ese primer aldabonazo. El Silva empezó a semejar vulnerable. Lo pareció también en una desatención entre Minibugy y Moure, que Adri Rodríguez primero y Sobrido después pudieron castigar con gol visitante.

Julio Rey dutante el partido esta mañana Patricia G. Fraga

Pero al Silva no se le puede dejar con vida porque siempre encuentra la manera se revolverse. Y en la recta final del primer acto encontró el resquicio para decantar el partido a su favor. Ocurrió en uno de esos saques de banda que Moure convierte en ocasiones de gol. Como si A Grela fuera Stoke, el mediocentro reconvertido a zaguero acude al lateral a colocar todos los balones en el área y provocar el caos. Uno de ellos, sin duda, lo generó. El Céltiga marró en el despeje. Parafita empalo un remate que salió rebotado y cayó a los pies de Álvaro Rey, que se había quedado en el área sin marca. Entre todo el barullo la pelota se fue a la red. Era el primer remate local a puerta.

Que el Silva mandase en el marcador a la media parte resultaba difícil de explicar, cuando más de digerir. Al Céltiga le costó asimilarlo. Entró peor al partido tras el receso y además todo se paró al poco de volver cuando el centrocampista local Pablo Carro se llevó un golpe en la cabeza y se desplomó sobre el piso. A Grela enmudeció. Se reclamó una ambulancia e incluso el padre del jugador saltó al campo a pasar con él ese trance. Al final el joven jugador de Carballo salió del campo por su propio pie y todo pareció quedar en un susto. Quizás no fue por ello, pero el caso es que el Céltiga no recuperó el hilo del partido. El Silva se hizo fuerte, movió la pelota con más criterio que en la primera parte porque además Alex Montero entró con buen pie al partido. Y Carletto y Baldomir empezaron a imponerse. Trabajó bien el Silva y pasó de dominado a dominador, incluso con el marcador a favor como lo tenía. Mediada la segunda parte empezó a acumular méritos para incrementar su ventaja. Una maniobra de Iago en el pico del área habilitó a Parafita, siempre atento para desdoblarse en ataque, y el lateral zurdo local cruzó un buen remate que se estrelló en el palo de la meta del Céltiga.

El Céltiga hizo un buen partido, pero regresó de vacío de A Coruña Patricia G. Fraga

El partido ya se había convertido para entonces en indescifrable para los de A Illa. Luis Carro buscó alternativas desde el banquillo. Y le dio un nuevo vuelo al equipo con la entrada de Giráldez como mediocentro. Pero el paso de los minutos desesperó a su equipo. Llegó en puesto de promoción el Céltiga, al que la mañana en A Grela alejó de ese estatus, el propio para un excelente equipo al que el partido se le complicó y seguramente pensarán que ocurrió con bien poco. Suficiente para el Silva, que remó hasta un epílogo que ya imaginaba que no iba a resultar sencillo. Porque hubo un arreón visitante con más corazón que fútbol. Fue como un torrente final en el que Adri Rodríguez ejerció de referencia. Entre él y Óscar fabricaron una opción que el centrocampista envió por encima del larguero. Poco después el pichichi visitante forzó una falta que el zurdo Marcos Blanco envió al travesaño ante la estupefacción generalizada, sobre todo la de Minibugy, que acompañó el remate con la vista. Tampoco el central Rubi Casás atinó a colocar el rechace para lograr el empate.

Un último intento de otro central, Pedro Delgado, fue el canto del cisne del Céltiga ante un Silva que acabó el partido en el área rival, guiado por el empuje de Rodri Alonso, que tuvo unos excelentes minutos y remató al palo casi sobre la bocina. Quizás hubiera sido excesivo, pero al Silva ya le resultó suficiente la mínima ventaja para festejarla como si fuese un título y acompañarla a traves de la lírica de Raphael, que atronó al final en la megafonía: “Escándalo, es un escándalo…”.