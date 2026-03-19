El Boiro sigue abonado al empate tras encajar en Lugo un polémico gol

Mario Romero y Enjamio pugnan por un balón en la medular Tania Martínez

El Boiro cosechó en Lugo su cuarto empate consecutivo, al igualar 1-1 ante el filial lucense en el campo de A Cheda en un partido en el que Juanma adelantó a los de Tizón en la primera parte, pero los locales nivelaron el marcador a la hora de juego por medio de Hugo García en una acción muy polémica, en la que los visitantes reclamaron fuera de juego.

Por tercera semana seguida el Boiro se puso por delante, pero se le sigue resistiendo la victoria. Son nueve los partidos sin ganar, aunque no está descartado aún para la lucha por el play-off, ya que está a cuatro punto del quinto, que ahora es el Gran Peña.

El equipo de Tizón fue mejor en la primera parte, presionó bien y maniató a su rival, gozando de las mejores ocasiones. Yago García envió un balón al larguero, Landeira no aprovechó un pase atrás en el punto de penalti e Insua dispuso de un mano a mano. El Lugo B tuvo su ocasión a la salida de un córner por medio de Hugo García y el Boiro tuvo que hacer un cambio obligado a la media hora por lesión muscular de Enjamio. En su sitio entró Juanma, que fue fue el autor del gol al inicio de la segunda parte, en un córner en el que conectó un remate con el pie.

Facu Morera trata de irse de dos defensores del Lugo B Tania Martínez

Tras el 0-1 el Boiro mantuvo el control del juego, pero a la hora de partido el Lugo B introdujo un triple cambio con el que mejoró considerablemente. Poco después llegó el empate, en una acción en la que Ibe parte en posición de fuera de juego y asistió a Hugo García. Tras el empate el partido se igualó, el Lugo B tuvo una opción para el 2-1 por medio de Sergio Dacal, mientras que los visitantes también tuvieron ocasiones, en una falta lanzada por Juanpa en la que Adri Castro remató al lateral de la red, y otra entre Prol y Juanpa que solventó la defensa. El Boiro recibe el domingo al Alondras, con el que está empatado a 34 puntos, en un nuevo duelo entre rivales directos.