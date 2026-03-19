El CD Grove vuelve a resurgir

Los jugadores del CD Grove celebran uno de los goles del domingo ante el Noalla CD Grove

El CD Grove está consiguiendo recuperar la afición por el fútbol en la península meca. El domingo, en el duelo en la cumbre de Tercera Futgal entre los locales y el Noalla, la Federación se vio obligada a retrasar el inicio del partido unos minutos por la cantidad de gente que hacía cola en la puerta para acceder a Monte da Vila. Fueron medio millar las personas que disfrutaron del partido. "Recordoume a cando xogábamos nós en Terceira", explica el exfubolista del club Manu Lois, que dirige la parcela deportiva en una parte de la cantera y en el primer equipo.

En medio de un ambientazo, los locales, a los que entrena Santi Mariño, ganaron 4-1 y pasan a depender de sí mismos para ser campeones y ascender a Segunda. Y es que, aunque tienen un punto menos que los de Sanxenxo, han de disputar un partido aplazado contra el Chispa.

El resurgir del CD Grove es la consecuencia, en gran parte, de la recuperación de su identidad, impulsada por aficionados, exjugadores y exdirectivos y aprobada por los socios en el verano de 2024. Toda la historia que hay detrás del nombre y del escudo ha devuelto el sentimiento de pertenencia que nunca logró la fallida fusión con el Anduriña , que fue el primero en desligarse del extinto CD Unión y volver a sus raíces.

La grada de Monte da Vila vuelve a abarrotarse con el CD Grove CD Grove

También ha tenido mucho que ver en este auge creciente del CD Grove el cambio de directiva y el respaldo que exdirigentes de la época dorada del club en Tercera División está dando para generar en el aspecto económico y social. "Persoas como Carlos Padín ou Ángel Cananca están por detrás axudando moito. Temos moi boa acollida de socios", con más de 300 abonados y empresas y negocios que colaboran para tirar del carro.

El pasado año el CD Grove inició este nuevo proyecto, con Fernando Serantes de presidente y el propio Lois como director deportivo."Non quixemos rachar demasiado co que había. Foi un ano de transición. O equipo viña de moi malos resultados e queriamos cambiar iso pouco a pouco", explica Lois, que jugó cuatro años en Tercera con el Deportivo Grove, además de vestir las camisetas de equipos como Villalonga, Arosa o Céltiga en la categoría nacional. "Tampouco había afección".

Tras un primer año de trabajo que sirvió para absorber la cantera, donde tienen bastantes niños, y cambiar la imagen del primer equipo, esta temporada el objetivo marcado es el ascenso. Para eso regresaron jugadores como Pichi y Nico Aguín (Ribadumia) o Álex y Hugo Dopico (Amanecer). "O salto de calidade foi grande".

Manu Lois, director deportivo, Santi Mariño, entrenador del primer equipo, y Mario Prol, coordinador de la base CD Grove

La fiebre por el CD Grove está volviendo. "Os resultados tamén axudan", reconoce Lois, que habla de una rivalidad sana con el Anduriña. "No partido da primeira volta houbo moi bo ambiente. Foi un partido de boa irmandade e con moita xente no campo". En la penúltima jornada se volverán a ver las caras. El Anduriña, que es octavo, tiene opciones de play-off. El CD Grove, que ha ganado 19 de sus 22 partidos, va disparado hacia el ascenso directo, con permiso de un Noalla al que también le ganó el golaverage el domingo. "Imos a ir paso a paso. A nosa idea a longo plazo e levar ao clube á categoría máis alta posible". Ya ha empezado el camino.