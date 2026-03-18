Villalonga y Umia buscan esta noche su billete a cuartos de final de la Copa Diputación

Villalonga y Umia visitan esta noche a equipos de Segunda Futgal en la Copa Diputación Gonzalo Salgado

Villalonga y Umia buscan esta noche su pase a los cuartos de final de la Copa Diputación de Pontevedra. Los celestes visitan al Soutomaior a las 21 horas con el objetivo de avanzar en el torneo tras apear en anteriores eliminatorias a Mosteiro, CD Grove y Bueu. Los locales no se lo pondrán fácil pese a la diferencia de categoría, ya que están peleando por el ascenso a Primera Futgal.

El Soutomaior es tercero en Segunda con 44 puntos, los mismos que tiene el Pontearnelas. Dada la irregularidad en liga, donde el Villalonga no acaba de engancharse a la pelea por el play-off, la Copa parece el escenario ideal para ofrecer una alegría este año a su afición.

Lo mismo piensa el Umia, que se presenta ilusionado en los octavos de final tras dejar en el camino a A Lama, Sport Team Estrada y Ribadumia. Esta noche visita al Atlético Combarro, que es cuarto en Segunda Futgal con un punto menos que el Soutomaior, a partir de las 21.15 horas en el campo de A Seca, en Poio.

Mañana jueves otros tres equipos de O Salnés lucharán por seguir adelante en el torneo del K.O. El campo de As Cachizas acoge a partir de las 18 horas el derbi entre el Unión Dena y el Portonovo, dos equipos que están en dinámicas opuestas en sus respectivas ligas. Mientras que a partir de las 17.30 horas, el Noalla tratará de prolongar su sueño a costa del Campolameiro. El partido se juega en Baltar de Arriba. El equipo local está manteniendo un dura pugna con el CD Grove esta temporada por el liderato del grupo 2 de Pontevedra de Tercera Autonómica. Los visitantes, que apearon al San Martín la pasada semana, parten como favoritos dado su potencial y su clasificación en Primera Futgal, donde son quintos.

Por la parte baja del cuadro (delegación de Vigo), hoy se enfrentan por una plaza en cuartos Gondomar y Choco, mientras que mañana se miden Tomiño y Cultural Areas, La próxima semana se completa el cuadro de octavos con las eliminatorias Progresista vs Ribera y Porriño vs Alertanavia.

Cabe recordar que el campeón de Copa accede, con los campeones coperos de las otras tres provincias, a la Supercopa de Galicia, cuyo ganador logra el billete a la Copa del Rey.