Martín Rey llega a la última etapa del Tour de Taiwán entre los cuarenta mejores de la general

Martín Rey, al frente del pelotón en un momento de una neutralización de la segunda etapa Tour de Taiwán

El ciclista vilagarciano Martín Rey se mantiene entre los cuarenta mejores de la clasificación general del Tour de Taiwan 2026, tras la disputa de la cuarta etapa sobre un exigente trazado de 131 kilómetros en Pingtung Liugdui.

Rey llegó con el pelotón a final de etapa que se resolvió al sprint, con victoria para Dusan Rajovic (Solution Tech) por segunda vez en la carrera. Fueron un total de 74 ciclistas los ciclistas que acabaron en el grupo principal con el mismo tiempo, por lo que el arousano del Burgos Burpellet BH se mantiene en el puesto trigésimo noveno de la general a 4:13 del líder, que es el francés Matys Grisel (Lotto–Intermarché).

El vilagarciano está teniendo un muy buen rendimiento durante la semana. El primer día se mostró muy activo en el tradicional circuito urbano por las calles de Taipéi, capital del país, y fue el segundo día, el lunes, en una etapa de media montaña cuando cedió la diferencia con los mejores de la carrera al dejarse casi 4 minutos en meta. Tanto el martes como hoy miércoles, el vilagarciano estuvo delante, ayudando además a su compañero Lorenzo Quartucci, que está peleando por la general porque está a 14 segundos del líder.

A Martín Rey, que la semana pasada cumplió 23 años, le queda una etapa por delante, en la que los ciclistas afrontarán 153 kilómetros con salida en Luye y llegada en el lago Liyu. El recorrido incluye varios repechos que podrían animar la carrera y una doble subida final de cuarta categoría en la que se decidirá el ganador.