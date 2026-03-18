Jéssica Bouzas cae en Miami en un partido de cara o cruz ante Boulter

Jéssica Bouzas se despide de su gira americana en pista dura EFE Lorenzo Hernández

Jéssica Bouzas perdió ante la británica Katie Boulter en primera ronda del WTA 1000 de Miami por 7-6 y 6-4, tras casi dos horas de un partido marcado por el viento. Como le ocurrió el año pasado, la vilagarciana está teniendo mejores sensaciones que resultados en este inicio de temporada, en el que presenta un balance de ocho derrotas y tres triunfos.

Un claro ejemplo de ello fue lo ocurrido en la primera manga. Bouzas salvó tres bolas de set al saque con 6-5 en contra y llevó el partido al tie break, que empezó muy bien con 4-0. La vilagarciana se puso 6-2 y no pudo aprovechar hasta cuatro pelotas de set ante una rival a la que le acompañó la fortuna en alguna ocasión. Jessi no se vino abajo y volvió a fabricarse dos oportunidades para ganar el parcial, pero una inoportuna doble falta puso el 9-9. En el siguiente punto se le marchó por poco una derecha, por lo que Boulter tuvo su quinta bola de set y se lo llevó 11-9 tras 67 minutos de batalla. Fue un cara o cruz que no quiso caer del lado de la arousana.

El segundo también fue un toma y daca entre dos pegadoras de derecha desde el fondo de la pista. Las dobles faltas (10 en total) fueron condicionando a la española, mientras la tenista de Leicester de 29 años consiguió más puntos con su primer servicio y un break en el séptimo juego. Bouzas hizo un contrabreak y volvió a nivelar el set (4-4), pero de nuevo le faltó consistencia con su saque para apoyarse en el mismo, entregándolo en blanco. Luchó en el décimo juego al resto e incluso salvó una primera bola de partido, con muy buena actitud, pero a la segunda la británica se vengó de la derrota en el US Open del año 2024.

Jéssica cierra así su gira americana en pista dura y se espera que regrese a casa para recargar pilas antes de iniciar la temporada de tierra.