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Deportes

El Umia aspira al ascenso

Empató ante el Terras do Umia en el derbi y mantiene la segunda plaza en Primera. En División de Honor, Josiño hizo un “repóker” de goles en el triunfo del San Pedro frente al Multitiendas (5-3)

Gonzalo Sánchez
18/03/2026 06:10
Formación del Umia que se enfrentó el sábado en A Bouza ante el Terras do Umia y ocupa plaza de ascenso a División de Honor
Formación del Umia que se enfrentó el sábado en A Bouza ante el Terras do Umia y ocupa plaza de ascenso a División de Honor
Gonzalo Salgado
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El derbi que jugaron el sábado en A Bouza el Terras do Umia y el Umia acabó en empate 1-1, después de que Adrián Sotelo marcase para los de Barrantes, que actuaron de visitantes, e igualase a la media hora Fernando para un Terras que es octavo. 

El Umia continúa una semana más en plaza de ascenso, ya que es segundo, a 5 puntos del líder Atlético Combarro, que goleó 5-1 al Romai Viveiros Outón. Los de A Bouza tiene ahora 3 puntos de margen sobre el Rías Baixas Veteranos 1995, que ganó 2-0 al Barro. La derrota del Soho Cambados en Campolameiro (3-1), le distancia de la lucha por la segunda plaza, aunque a falta de nueve jornadas para el final de liga, todo todavía es posible. 

Por abajo, el Chispa es penúltimo al perder 2-1 con el Albariño y el Moraña levanta un poco la cabeza con su victoria 3-0 sobre el A Estrada en un partido en el que Juan Carlos Rodríguez hizo un doblete. El Cafetería Vilariño coge aire al golear 4-0 a un Duque Atlético Vilaxoán que ahora sólo aventaja en tres puntos a los cambadeses.

En División de Honor el San Pedro se impuso 5-3 en el derbi local al Multitiendas Unamar con un "repóker" de goles de Josiño. Los de Cornazo, virtulamente descendidos, complican a un Multitiendas que sólo tiene dos puntos de margen sobre los puestos condenatorios, en los que siguen hundidos Caldas y Portonovo. Sanxenxo y Cuntis, que empataron 2-2, tampoco se pueden despistar aunque estén en la zona media. Y los mismo le ocurre a un Céltiga que perdió 2-6 con el colíder Chorigal Cerponzóns.

En Segunda, los dos de arriba no aflojan. El líder Racing de Cambados ganó 0-3 al Portas, mientras que Vilagarcía y Catoira siguen empatados a puntos en la segunda plaza tras vencer respectivamente a Newport Cats y Monte Xesteiras. El  Meaño Bar Lage se mantiene a seis puntos de la segunda plaza tras superar al Abalo 2-1. 

En Tercera, Armenteira y Vilanova empataron 4-4 en el duelo en la cumbre disputdo en O Terrón. Hasta en cuatro ocasiones se puso en ventaja el líder con los dobletes de Víctor García y Jorge Castro, pero el equipo local siempre dio respuesta gracias a Agustín Cal, Diego Paz y Adrián Camiño (2).

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