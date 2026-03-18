El Lousame se da un homenaje de goles en su visita a Rianxo

Una de las formaciones esta temporada del Lousame, que milita en Segunda División y protagonizó una de las goleadas de la jornada cedida

El Lousame se dio un festín goleador el sábado en el campo de Vilas al ganar 0-9 al Isorna B en un partido en el que volvió a quedar de manifiesto la dificultad de los rianxeiros para competir en la Segunda División de la delegación de Santiago. Los goles visitantes fueron obra de Jesús González, José Arturo Núñez, Rubén Pan, Daniel Blanco (2), Uxío Places (2) y de un Román Fungueiriño (2) que ya lleva 12 en liga. Con esta victoria el Lousame alcanza los 22 puntos y se mantiene decimoprimero en una liga en la que el Taragoña mantiene un espectacular pleno de victorias. El sábado ganó en A Lomba al segundo clasificado, el Artes, por 2-0 con un doblete de Alberto Laíño, pichichi del grupo con 22 dianas. A falta de 24 puntos en juego aventaja en 21 al Rois, tercer clasificado, por lo que si el sábado gana en el campo del Bastavales B podrá celebrar su ascenso. En esta jornada también destacó la victoria del A Tasca en Porto do Son ante el Nebra por 1-3, la goleada del Tatano Touliña ante el Bastavales B (8-0) y el empate (2-2) del Inter Atlántico en Brión.

En Primera el Isorna camina con paso firme hacia Divisón de Honor tras vencer en A Pobra al Crocha London por 1-3. Víctor Lorenzo, Ángel Vázquez y Carlos Padín marcaron los tantos del líder, mientras que Aarón Otero recortó distancias para los locales en el tramo final. Los rianxeiros aventajan en 18 puntos al Bastavales, tercer clasificado, y en 12 al Bertamiráns.

El Mirador Padín, al empatar 1-1 en A Baña cede terreno con el segundo clasificado, del que se queda ahora a 8 puntos. Por abajo, A Charca Mascolor no se rinde y su triunfo holgado en Vista Alegre ante el Victoria Caminante (5-1) le da un impulso para seguir creyendo que la permanencia en posible.

En División de Honor el CD Boiro encadenó su tercera victoria seguida al ganar 5-1 en Valiño al Belvís en un partido en el que marcaron Roberto Piñeiro (2), Dani Conde, Jose Rodríguez y Ramón Tubío. Los boirenses se mantienen líderes con 3 puntos sobre O Pino, 8 sobre el Novais Portomouro y 13 ya sobre el Sigüeiro, por lo que todo apunta que esta temporada disputarán el Campeonato Gallego. El Carreira, por su parte, perdió 4-3 con el Amio tras desperdiciar un 0-3 en un fatídico último cuarto de hora y complica su situación en la, tabla, mientras que, el Oasis FV Boiro cayó 3-1 en el campo del Terras de Touro.