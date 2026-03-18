El CJ Cambados quiere mejorar de cara al gol para sorprender al Gran Peña en Barreiro

El CJ Cambados visita este jueves en horario matinal al Gran Peña, que es sexto Gonzalo Salgado

El Cambados visita este jueves en horario matinal el campo de Barreiro para medirse a las 12 horas a un Gran Peña que es sexto a un sólo punto del play-off. Pénjamo tiene las bajas de Fran y Edi, pero recupera a Rodri. “Haremos alguna variación respecto al domingo”, reconoce el técnico amarillo en una semana de tres partidos.

“El Gran Peña es un equipo que mezcla jugadores jóvenes con veteranos contrastados, incluso en categorías superiores, como Antón de Vicente y Cellerino”, analiza. “Son un equipo que trata de imponer un ritmo alto de juego ya que tienen jugadores con mucha velocidad. No podemos permitirles que puedan correr y debemos ser fuertes en los duelos, trabajando con ayudas defensivas, buscando a nivel ofensivo ser capaces de superar su primera línea de presión, donde suelen igualar, y encontrar ventajas para poder finalizar acciones”.

El Cambados está consiguiendo llevar a cabo su plan en los últimos partidos, “ salvo en A Illa”, pero le falta materializarlas las ocasiones para poder sumar de tres. Esta mañana en Barreiro tratará de mejorar en la finalización y mantener las buenas sensaciones que viene mostrando toda la temporada a nivel defensivo.