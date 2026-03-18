Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El CJ Cambados quiere mejorar de cara al gol para sorprender al Gran Peña en Barreiro

El partido se juega este jueves a las 12 horas. Los vigueses son sextos y pelean por el play-off

Gonzalo Sánchez
18/03/2026 19:56
El CJ Cambados visita este jueves en horario matinal al Gran Peña, que es sexto
El CJ Cambados visita este jueves en horario matinal al Gran Peña, que es sexto
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Cambados visita este jueves en horario matinal el campo de Barreiro para medirse a las 12 horas a un Gran Peña que es sexto a un sólo punto del play-off. Pénjamo tiene las bajas de Fran y Edi, pero recupera a Rodri. “Haremos alguna variación respecto al domingo”, reconoce el técnico amarillo en una semana de tres partidos. 

“El Gran Peña es un equipo que mezcla jugadores jóvenes con veteranos contrastados, incluso en categorías superiores, como Antón de Vicente y Cellerino”, analiza. “Son un equipo que trata de imponer un ritmo alto de juego ya que tienen jugadores con mucha velocidad. No podemos permitirles que puedan correr y debemos ser fuertes en los duelos, trabajando con ayudas defensivas, buscando a nivel ofensivo ser capaces de superar su primera línea de presión, donde suelen igualar, y encontrar ventajas para poder finalizar acciones”. 

El Cambados está consiguiendo llevar a cabo su plan en los últimos partidos, “ salvo en A Illa”, pero le falta materializarlas las ocasiones para poder sumar de tres. Esta mañana en Barreiro tratará de mejorar en la finalización y mantener las buenas sensaciones que viene mostrando toda la temporada a nivel defensivo. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina