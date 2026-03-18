El Céltiga visita el difícil campo del Silva con el reto de echar el candado de nuevo

El Céltiga se impuso de forma cómoda en la primera vuelta al Silva en un partido que precipitó la destitución de Noé López Mónica Ferreirós

El Céltiga defiende su quinta plaza en la mañana de este jueves en el campo de A Grela (12:30 horas) ante un Silva que quiere salir de puestos de descenso. Segundo partido de la semana para ambos, que vienen de empatar en Viveiro y Cambados respectivamente.

Luis Carro sigue sin poder contar con Álex Rodríguez ni Hugo, mientras Pablo Arnosi y Carlos son dudas. Además, Anxo está sancionado y hay varios jugadores con molestias tras el último partido, por lo que se esperan rotaciones. El Silva deberá recomponer su defensa ante la baja por lesión del exrojiblanco Nico Rosas, que se pierde lo que resta de temporada tras sufrir una fractura de peroné en Burgáns. Tampoco están Lema, Ares, Mosquera y Máquez.

Luis Carro destaca la mejoría del Silva con la llegada del técnico Diego Armando al banquillo, que ha instalado una estructura de tres centrales que otorga mayor consistencia defensiva a su equipo, además de apostar por dos puntas muy combativos que ganan duelos. “En su campo en lo que va de segunda vuelta sólo ganó el Arosa y a última hora”, advierte el entrenador isleño.

El Silva viene de ganar en A Grela a Somozas y Compostela y de empatar con el Boiro, lo que habla de su fortaleza como local. “Es importante contrarrestar su juego, ganar duelos y controlar el balón parado porque ellos son muy fuertes ene sa faceta y en ese campo se producen muchas acciones de ese tipo”.

Luis Carro espera que su equipo compita y pelee por dejar de nuevo la portería a cero. “Sabemos que va a ser difícil porque vamos a un campo muy complicado donde no es fácil hacerse fuerte defensivamente”, sostiene Carro.