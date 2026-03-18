El Campus EncestaRías crece este verano con dos turnos y la presencia de Anna Cruz

Anna Cruz durante un partido con España cedida

El Campus EncestaRías afrontará este verano una edición marcada por el crecimiento. Por primera vez desde su puesta en marcha, en 2018, la actividad se celebrará en dos turnos, un paso adelante con el que la asociación organizadora busca seguir mejorando las prestaciones de una cita que no ha dejado de ganar dimensión año tras año.

El primer turno, que ya ha completado todas sus plazas, tanto en la modalidad de interno como externo, se desarrollará del 28 de junio al 4 de julio, mientras que el segundo, para el que todavía quedan algunas vacantes, tendrá lugar del 5 al 11 de julio. La ampliación permitirá dar cabida a un mayor número de niños y niñas en un campus que continúa consolidándose como una referencia estival en Vilagarcía.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la presencia, en ambos turnos, de Anna Cruz, una de las grandes referencias del baloncesto español de las últimas décadas y hoy ya vinculada a los banquillos tras cerrar su etapa como profesional. Su participación supondrá un importante salto de calidad para el campus, ya que compartirá experiencias, sesiones de trabajo y vivencias de élite con los asistentes.

El currículum de la catalana respalda por sí solo la dimensión de su incorporación al Campus EncestaRías. Anna Cruz fue campeona de la WNBA con Minnesota Lynx y también levantó la Euroliga con Dynamo Kursk, además de dejar su huella en la liga estadounidense con su paso por las New York Liberty, franquicia con la que debutó en la WNBA antes de iniciar su etapa en Minnesota.

A ese brillante recorrido en clubes se une su papel en una de las etapas más exitosas de la selección española. En su palmarés internacional figuran la plata olímpica de Río 2016, la plata mundial de 2014, dos bronces mundiales y cinco medallas europeas, entre ellas tres oros continentales, logros que la sitúan entre las grandes referencias del baloncesto femenino nacional.

Junto a Anna Cruz, el campus contará además con un cuadro de entrenadores de primerísimo nivel, con técnicos procedentes de algunos de los mejores clubes europeos. Todo ello reforzará una propuesta que mantiene su apuesta por la mejora técnica, la formación integral y la convivencia como pilares fundamentales.

Otro de los rasgos diferenciales del Campus EncestaRías será su vocación internacional. El inglés será lengua oficial de trabajo junto al español, una característica que enriquecerá todavía más la experiencia de los participantes tanto dentro como fuera de la pista.

Además de la propuesta estrictamente deportiva, el campus volverá a ofrecer una programación con actividades paralelas al margen del baloncesto, pensadas para enriquecer la convivencia y hacer todavía más completa e inolvidable la experiencia de los participantes. Esa combinación de formación en la pista y de propuestas lúdicas fuera de ella constituye otra de las señas de identidad de una cita que apuesta por el aprendizaje, la diversión y la creación de recuerdos duraderos.

Otro de los atractivos del campus reside en la calidad de las instalaciones deportivas del Concello de Vilagarcía, un aspecto que contribuye a elevar el nivel de la experiencia, al igual que la estancia para los participantes internos, que volverán a alojarse en el Hotel Leal, en la playa de As Sinas.

El crecimiento del campus también se refleja en su capacidad de convocatoria. A lo largo de sus ediciones ha reunido a participantes llegados de distintos puntos de Galicia, así como de otras comunidades autónomas e incluso de Portugal, confirmando el alcance que ha ido adquiriendo la propuesta. Este año, además, el Campus EncestaRías contará también con la presencia de campers llegados desde Suiza, un dato que refuerza todavía más su proyección.

La organización, además, sigue trabajando en nuevas sorpresas para todos los campers, con el objetivo de redondear una edición que volverá a poner el foco no solo en el crecimiento deportivo, sino también en la experiencia global de quienes formen parte del campus.

Toda la información relativa al campus y al proceso de inscripción puede consultarse en www.adcencestarias.com.