El Inelsa Solar Asmubal empata en Coirón ante un necesitado Porriño

El Inelsa Asmubal llega al final de temporada con los deberes hechos Mónica Ferreirós

El Inelsa Solar Asmubal empató con el Porriño el sábado en Coirón en la vigésimo segunda jornada de liga de División de Honor Plata. El partido fue como el marcador final, sumamente equilibrado, y estuvo condicionado por los errores en ataque con el balón de ambos equipos.

Las visitantes, que llegaban a Meaño con urgencias porque se están jugando la permanencia, se posicionaron con un sistema 5-1 que dificultó la fluidez del ataque del equipo de Juan Costas, que ya no se juega nada importante en liga porque ha llegado a este tramo final de la temporada con los deberes hechos.

Las pérdidas de balón fueron constantes y los dos equipos gozaron de pequeñas rentas en la primera parte que se nivelaron al descanso (15-15).

En el segundo período el Asmubal tuvo problemas en ataque y las de O Porriño abrieron distancia en el marcador (16-20), pero tras el tiempo muerto del técnico local el Asmubal recuperó el orden y encontró soluciones para volver a nivelar el partido con un parcial de 4-0. El tramo final fue un toma y daca.

El Asmubal llegó con opciones de ganar (28-27), pero no aprovechó sus posesiones y permitió dos contras que pusieron al Porriño por delante en el último minuto (28-29). Raquel Muñiz marcó para empatar y las visitantes no aprovecharon su último ataque, por lo que se quedan con tres puntos de ventaja sobre el descenso. El Asmubal sigue séptimo a falta de cuatro jornadas para el final de liga.