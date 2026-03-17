Cortegada y Sigaltec llegan al último mes de liga en racha

Los técnicos vilagarcianos Luis Gabín y Manu Santos llegan al último mes de liga con sus equipos en racha Gonzalo Salgado / Mónica Ferreirós

El Mariscos Antón Cortegada y el Sigaltec CLB llegan a las últimas cuatro jornadas de sus respectivas ligas con opciones intactas de completar una gran temporada. El equipo de Manu Santos lleva 16 victorias, las últimas siete de forma consecutiva, por lo que ya acaricia su billete para el play-off de ascenso a Liga Challenge.

Si gana el sábado en Mataró al Romakuruma estará clasificado matemáticamente e igualará su mejor registro en la fase regular de las últimas doce temporadas, que curiosamente fue el año pasado al acabar con 17 triunfos. El Cortegada está en disposición de superar esa cifra y necesita hacerlo para optar al segundo puesto, que ocupa el Ibaizabal con el mismo número de triunfos que las vilagarcianas y el BF León.

Acabar segundo permite cruzarse en la primera eliminatoria de ascenso contra el cuarto del otro grupo y disputar el partido de vuelta en casa. El Cortegada, que además de las visitas a las pistas del Romakuruma e Ibaizabal completará su último mes de liga recibiendo en el Sara Gómez a Gijón y Ointxe, tiene el basketaverage perdido con León, cuyo calendario le convierte en el favorito a hacerse con el subcampeonato. Y es que recibirá a Boet Mataró y Barakaldo y jugará en las pistas de Manresa y del Maristas en la última jornada, cuando las coruñesas ya tendrán con toda probabilidad la primera plaza asegurada.

El Ibaizabal, por su parte, también tendrá que visitar al líder, pero lo hará en dos semanas, por lo que aún será un partido clave para el Maristas. Además, las vascas recibirán a Barakaldo y jugarán en Lleida. Todo aún está muy abierto y en el vestuario del equipo vilagarciano siguen sin hacer cábalas. Sólo piensan en el duelo en Mataró, el siguiente, que no será fácil.

El Sigaltec también llega al último mes de liga en buena dinámica, tras sus dos últimos triunfos ante Betanzos y Calvo Xiria. Al equipo de Luis Gabín le salen las cuentas para quedarse en Tercera FEB. Con cuatro plazas que condenan al descenso en una competición de catorce equipos, la permanencia es carísima. Además hay cinco equipos en un margen de un triunfo. Pero el Sigaltec, con 8 victorias, depende de sí mismo.

El sábado recibirá al Caja Rural. El equipo leonés es quinto. Después los vilagarcianos finalizarán la liga ante rivales directos. La salvación se librará en Vilagarcía y Santiago. Por el Sara Gómez pasará el Bosco Salesianos, que le ganó en la ida por 13 puntos, y en la capital gallega el equipo de Gabín se medirá al filial del Obradoiro y al Ulla Oil Rosalía, con los que también perdió en un fatídico final de la primera vuelta.

Al igual que el Cortegada, el Sigaltec no hace números todavía. Sólo pone el foco en la primera de sus cuatro finales, la del sábado ante el Caja Rural. Alargar la racha y las buenas sensaciones de juego es lo primordial, al igual que el apoyo de su afición.