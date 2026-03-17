Celta, Deportivo, Rayo Vallecano, Vitoria de Guimarães y Leganés, que defiende título, encabezan el cartel de la RC Soccer Cup

Torneo Ramiro Carregal Vilaxoan Gonzalo Salgado

El San Martín organizará en Semana Santa la quinta edición de la RC Soccer Cup, el torneo internacional cadete que traerá a Vilagarcía a algunas de las mejores canteras de España y Portugal. Se disputará desde el viernes 3 de abril hasta el domingo 5, y competirán un total de 29 equipos en medio de un ambiente que mezcla alto nivel deportivo con retorno económico, por la cantidad de gente que atraerá a la capital arousana, entre participantes y acompañantes.

Entre los equipos confirmados destacan varios canteras de clubes profesionales, como Vitória de Guimarães, Rayo Vallecano, RC Celta, Deportivo o un Leganés que defiende el título logrado el pasado año en la final ante el Betis. También estará representado el Athletic Club con el Antiguoko KE. También desde distintas partes de España llegarán el TSK Roces (Asturias), Fuenlabrada (Madrid) Logronés (La Rioja), Tropezón y Ayron (Cantabria), Fútbol Origen Andaluz (Andalucía), Atlético Barranco Hondo y el Fundación Imagine 2050 (Tenerife), Parquesol (Valladolid) y Cuatrovientos (Ponferrada).

También estarán equipos gallegos de División de Honor como el Val Miñor, que marcha cuarto, Ural, Racing de Ferrol o Pabellón. Además la nómina de participantes de diferentes partes de Galicia la completan Ourense CF, A Seca, Calasanz, Calasancio, Sofán, EF Lalín, Cidade de Ribeira, Cedeira y por supuesto los anfitriones del San Martín. Por útimo, desde Portugal llegará también el FC Famalicao.

El torneo tendrá dos sedes. El Municipal de Vilaxoán, que será la principal, y el campo Manuel Jiménez. Y como es habitual habrá una primera fase de grupos y una segunda en la que se peleará por el título y también por los diferentes copas de consolación.

El San Martín anuncia que realizará la presentación oficial del torneo el 24 de marzo en el Municipal de Vilaxoán (18.30 horas) y explica que, con esta quinta edición, "o torneo reafirma o seu compromiso coa promoción do deporte base e coa creación de experiencias competitivas de calidade para as novas xeracións de futbolistas".