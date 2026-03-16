Un gol de Iker López desarma a un Umia que está más cerca del descenso

El Umia sigue en la última plaza Gonzalo Salgado

El Umia CF no levanta cabeza. Los de Ramiro Sorbet perdieron por 1-0 en su visita al Club Lemos, equipo que pelea por mantenerse en la zona noble de Preferente Sur, mientras que el Umia comienza a sacar la calculadora para la salvación.

A pesar de que los de Barrantes consigueiron sobrevivir al primer asalto sin goles en su contra, el acierto de Iker López a escasos cinco minutos del comienzo de la segunda mitad decantó el partido a favor de los locales, que se mantienen quintos clasificados.

El técnico de Umia CF movió el banquillo en busca de soluciones y profundidad para, al menos, lograr un empate, pero no fue posible ante la solvencia defensiva de los locales. Tras esta derrota, el combinado de Sorbet se mantiene como último clasificado con 14 puntos, a 13 de la zona de permanencia, algo que cada vez se complica más.