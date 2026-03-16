Silvia Gago se proclama campeona de España júnior en Sevilla

Silvia Gago se proclamó campeona de España C1 júnior en Sevilla da

El canal del CEAR de La Cartuja de Sevilla fue el escenario este fin de semana el LVI Campeonato de España de Invierno de 5000 metros, que reunió a 898 palistas en las pruebas de K1 y C1 en las categorías júnior, sub 23 y sénior. La "armada arousanA" firmó un muy buen papel, con el Piragüismo As Torres Romería Vikinga de Catoira ocupando la octava plaza en una clasificación por clubes en la que se impuso el Club Escuela Piragüismo Aranjuez.

En la final de canoa sénior masculina, el grovense Tono Campos se colgó el bronce con un tiempo de 23:44,16, siendo superado por Pablo Crespo, plata con 23:26,08, y por el vencedor Jaime Duro, del Club Fluvial de Lugo, se hizo con el oro tras cruzar la meta en 00:23:12,01. Fredi Bea, a sus 56 años, participó en el Nacional 18 años después. El legendario palista arousano acabó en el puesto trigésimo séptimo y le tocó vivir la regata desde los puestos rezagados, toda una nueva experiencia tras estar acostumbrado a pelear por los títulos en su etapa de apogeo. Diego Romero, también del Breogán, acabó séptimo.

El grovense Tono Campos se subió al podio en la prueba sénior de canoa da

En la prueba de Kayak Sub 23, Izan Aliaga, del Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro, consiguió la tercera posición en K1 con 21:26,51. La victoria fue para Ernesto Goribar, del Club Piragüismo Colindres (21:24,75,) En la final femenina de canoa sub 23, Nerea Novo, del Club Náutico Pontecesures, finalizó en segundo lugar, mientras que la grovense Valeria Oliveira, del Club Escola Piragüismo Poio, alcanzó el tercer puesto. La victoria fue para Ana Cantero, del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla.

La medalla de oro para la "armada arousana" llegó en la categoría júnior gracias a la isleña del Náutico de O Muiño Silvia Gago, que ganó la prueba de canoa con un registro de 27:56,19, superando a Lucía Pizarro, del Club Escuela Piragüismo Aranjuez, e Irene Lahoz, del Club Monkayak Hiberus.

En paracanoe, su compañero de club David Cortés logró el bronce en PK 3000 júnior, mientras que Adrián Mosquera, del Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro, consiguió la segunda posición en PV3 masculino.