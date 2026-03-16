Ribadumia viste A Senra de gala para recibir a las leyendas del Real Madrid

Las autoridades durante la presentación Gonzalo Salgado

Ribadumia se vuelve a vestir de gala este jueves 19 de marzo para acoger el encuentro entre la Selección Gallega de Veteranos y las Leyendas Del Real Madrid. A Senra será el escenario de un evento en el que todo el mundo se está volcando y contando los días para su celebración.

Las entradas, que tienen un precio único de 25 euros, pueden conseguirse en la cafetería del campo, o contactando con Devalux, empresa organizadora.

Así, el municipio presentó en sociedad un evento que despierta la curiosidad de toda la comarca, especialmente con la incertidumbre de quienes serán los ex madridistas que pisen Ribadumia.

La lista de convocados Cedida

Durante la presentación del evento, el alcalde, David Castro, quiso agradecer el compromiso de los presentes y recalcar que Ribadumia está totalmente comprometida con el deporte. "Para este Concello é un evento moi importante. Apoiamos o deporte e este tipo de acontecementos son moi atractivos por varias cuestións, xa que ten un compoñente social", dice David Castro.

"Ribadumia sempre apostou polo turismo deportivo, é un evento que traspasa fronteiras e para nos é moi importante, temos que estar foi agradecidos coa empresa organizadora, que co seu esforzo trae a estas lendas a estas magníficas instalacións", comenta el alcalde.

"A Federación Galega é moi importante, porque sempre están dispostos a axudar. Non podemos olvidar que estes eventos son grazas as empresas privadas, así que queremos trasladar o noso agradecimento. Animamos á gente a que veña a disfrutar de Ribadumia", concluye David Castro.

Asimismo, en la presentación de la prueba también estuvo presente Changui, ex jugador del Ribadumia y quien será capitán de la Selección Gallega de Veteranos este próximo jueves.

"Téñolle moito cariño a este pobo e a este campo, estou moi contento de formar parte da selección galega, que para os xogadores que temos anos de experiencia pero xa non somos o que éramos, pois é importante", dice.

"Vai ser un evento bonito, unha xornada para desfrutar e que mellor que no día do pai", concluye el capitán de la selección autonómica. En representación del CD Ribadumia estuvo en la presentación Félix Pérez, quien agradeció la implicación de Concello e instituciones.

"Devalux púxose en contacto co club e a partir de aí comezamos as conversación co Concello", explica. Por su parte, Agustín Reguera, delegado territorial de la Xunta de Galicia, puso en valor el trabajo que hay detrás de este gran evento.

"Non é casualidade que un partido así vea a Ribadumia, porque é un Concello que se preocupa moito polo deporte", afirma. "O fútbol galego está pasando un moi bo momento, estos partidos contribuen a que os rapaces poidan ver de cerca a lendas que admiran", señala Reguera.

Además, el delegado no quiso olvidarse de Rafael Louzán, actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol. "Agradecer á sea persona todo o que está facendo polo fútbol galego", remarca.

Los nombres propios

Por parte del Real Madrid acudirán a A Senra futbolistas como Amavisca, Paco Buyo, Contreras o Núñez, entre otros, por lo que el césped ribadumiense contará con unas cuantas copas de Europa jugando. Por la selección gallega estarán jugadores como Rubén González, Changui y futbolistas que llevaron el nombre de Galicia por bandera.

"Es algo histórico, es la primera vez que participa la selección gallega de veteranos", señala Pablo Prieto, presidente de la Federación Gallega de Fútbol. "Agradecer el trabajo al Concello y al Club Deportivo Ribadumia, que es un combinado que tiene músculo y una gran proyección de futuro. Esperamos que sea un buen espectáculo y que todas las familias acudan a disfrutar", dice el presidente.