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Deportes

Jéssica Bouzas se medirá a la británica Katie Boulter en el Miami Open

La vilagarciana inicia un nuevo WTA 1000 ante una rival a la que venció hace dos años en New York

Gonzalo Sánchez
16/03/2026 10:52
Jéssica Bouzas se estrenó con victoria en México en el WTA 500 Mérida Open
Jéssica Bouzas durante un partido esta temporada en el WTA 500 Mérida Open
EFE
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Jéssica Bouzas se medirá a la británica Katie Boulter en primera ronda del cuadro final del WTA 1000 de Miami que comienza este martes. Boulter, de 29 años, es la actual número 64 del mundo, y empezó bien el año ganando el WTA 250 de Ostrava y llegando a cuartos de final del WTA 500 de Mérida. 

Será la segunda vez que la gallega se mida a la tenista de Leicester, a la que ganó en segunda ronda del US Open en 2024 por un doble 7-5 en New York. En caso de superar a Boulter en el Hard Rock Stadium, la vilagarciana se mediría en segunda ronda a la danesa Clara Tauson, número 17 del mundo.

Para la Bouzas Maneiro este duelo será su decimoprimero de una temporada en la que se mantiene en el top 50 y no defiende puntos en Miami. Jessi presenta un balance de tres victorias, ante Coco Gauff en la United Cup,  Heather Watson en el WTA 500 de Mérida y Haddad Maia en Indian Wells. Sus derrotas hasta la fecha fueron ante  Solana Sierra, Taylah Preston, Storm Hunter, Anna Kalinskaya,  Belinda Bencic,  Magdalena Frech y Linda Noskova.

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