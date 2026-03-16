Jéssica Bouzas se medirá a la británica Katie Boulter en el Miami Open

Jéssica Bouzas durante un partido esta temporada en el WTA 500 Mérida Open EFE

Jéssica Bouzas se medirá a la británica Katie Boulter en primera ronda del cuadro final del WTA 1000 de Miami que comienza este martes. Boulter, de 29 años, es la actual número 64 del mundo, y empezó bien el año ganando el WTA 250 de Ostrava y llegando a cuartos de final del WTA 500 de Mérida.

Será la segunda vez que la gallega se mida a la tenista de Leicester, a la que ganó en segunda ronda del US Open en 2024 por un doble 7-5 en New York. En caso de superar a Boulter en el Hard Rock Stadium, la vilagarciana se mediría en segunda ronda a la danesa Clara Tauson, número 17 del mundo.

Para la Bouzas Maneiro este duelo será su decimoprimero de una temporada en la que se mantiene en el top 50 y no defiende puntos en Miami. Jessi presenta un balance de tres victorias, ante Coco Gauff en la United Cup, Heather Watson en el WTA 500 de Mérida y Haddad Maia en Indian Wells. Sus derrotas hasta la fecha fueron ante Solana Sierra, Taylah Preston, Storm Hunter, Anna Kalinskaya, Belinda Bencic, Magdalena Frech y Linda Noskova.