El Villalonga tropieza en casa ante el Alertanavia

El Villalonga encadena su segunda derrota seguida MONICA VILA

El Villalonga FC perdió por 1-2 en San Pedro ante el CP Alertanavia. Un gol de David Somoza en una transición en los últimos minutos del partido sentenció un encuentro que deja a los de Roberto Lázaro en la undécima posición con 35 puntos, complicándose la pelea por la zona noble.

Los celestes no tuvieron su mejor día en áreas, y es que faltó contundencia a la hora de rematar y para defender. En dos llegadas claras de los visitantes, estos consiguieron batir los palos de Rodri Iglesias, que volvía a la titularidad.

El primer gol llegó a los pies de Tielas, cuando no se había cumplido el minuto 20 de partido, en un balón parado que los locales no defendieron bien. El conjunto de Lázaro también estuvo impreciso en el último pase, y el Alertanavia se mantuvo esperando con una línea defensiva alta pero el equipo muy compacto para robar y poder correr tras juego interior.

A pesar de que los locales ganaban a los espacios, no encontraban al futbolista liberado en el interior para defender las espaldas. La imprecisión fue haciendo mella para los celestes, que empataron en un balón parado de Mateo. “Esa precipitación foise acentuando e ainda que o intentamos non foi o día, toca levantarse”, dice el entrenador.