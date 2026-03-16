El Rotogal Boiro gana al CV Vigo y alarga sus opciones de acabar segundo hasta el último día

El central puertorriqueño Janluar Figueroa recibió el MVP del partido manos de la Margarita Hermo, en representación de Jealsa Damián Avilés

El Rotogal Boiro no falló en la penúltima jornada de Superliga 2 y se impuso en A Cachada al Club Voleibol Vigo por 3-0 ((25-20/27-25/25-17) y llegará a la última jornada todavía con opciones, remotas, de acabar segundo para poder jugar el play-off de ascenso.

El equipo de Chicho Alves hizo un partido muy serio ante los vigueses, desde el primer set, cuando tomaron una ventaja que les permitió encarrilar el partido. Incluso en los mejores momentos de los visitantes en el mismo, en el segundo set, el Rotogal supo sufrir y remontó para llevárselo por 27-25, por lo que remató ,a faena en el último, cuando tras un empate 101-10 puso la directa y tomó una cómoda ventaja que fue aumentando hasta llevárselo por 25-17.

De esta forma el equipo boirense llega a la última jornada en el cuarto puesto con 40 puntos en su casillero. La Textil Textil Santanderina es tercera con 41 y recibe al líder Suac Canarias, mientras que el San Sadurniño es segundo con 42 puntos y jugará en casa contra el Dumbría. El Rotogal necesita que pierdan ambos, con patinazo de los de Ferrolterra, además de ganar en su visita al pabellón Fuente de la Mora, donde se medirá el sábado a las 16 horas al Universidad de Valladolid, que es penúltimo.