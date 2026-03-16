El Ribadumia vence en casa al Cordeiro y se queda a dos puntos del liderato

El once titular del Ribadumia Cedida

El CD Ribadumia sumó un importante triunfo en A Senra ante el Cordeiro CF, actual cuarto clasificado del grupo cinco de Primera Futgal, por un 3-2. Un doblete de Cristian y el acierto de Félix Aguín mantienen a los aurinegros en la segunda posición de la clasificación con 66 puntos, a dos de desventaja sobre un Marín CF que sigue liderando con 68 tras golear por 4-1 en casa al Atlético Cuntis.

La victoria en A Senra comenzó a cosecharse muy pronto con un penalti que materializó Cristian antes del minuto cinco. Con este resultado, el Ribadumia se mantiene invicto como local otra jornada más.

Por otro lado, el San Martín CF consiguió un triunfo de prestigio en su visita a la SD Agolada, venciendo por un 1-3 con doblete de Álex Vázquez incluído. El Caldas, por su parte, volvió a la senda de la victoria tras firmar un 0-2 en su visita al SD Valiño y se aleja así de la zona roja.

El otro derbi de la jornada, entre Abanqueiro y CD Unión se saldó con una victoria por 2-3 para los visitantes, que se mantienen terceros con 60 puntos. El Amanecer, por su parte, también sumó una importante victoria por 2-0 en casa ante el Arcade, quedándose a cuatro para salvarse.