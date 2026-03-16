“El empate con el Silva sabe a muy poco”, dice Pénjamo

Pénjamo durante el partido con el Silva Gonzalo Salgado

El Club Juventud Cambados no pudo pasar del empate a uno ante el Silva SD en Burgáns, en un encuentro ante un rival directo, y en el que equipo de Pénjamo tuvo las ocasiones más claras. “Sabe a muy poco, visto el partido, hicimos méritos suficientes para llevarnos los tres puntos, ellos solo tuvieron tres ocasiones en todo el partido”, dice Pénjamo.

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“El equipo generó ocasiones suficientes para haber hecho más goles. En los últimos minutos fallamos dos muy claras en área pequeña”, lamenta el entrenador. “El camino tiene que ser este. Estamos generando situaciones de gol pero no nos quiere entrar, si tenemos que generar 10 para meter una, pues tendremos que hacer 12 para que sean más goles”, dice Pénjamo.

Con este punto el velero amarillo sigue fuera de las plazas de descenso, pero sin margen de error. “El punto sienta mal, pero tenemos el gol average ganado con ellos. Hay que pensar en el siguiente y en el saber sufrir”, dice.