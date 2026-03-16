El Celta de Vigo regresa con su Clinic al feudo cambadés

De izquierda a derecha: Fernando Iturbe, Eladio Oubiña, Noelia Gómez, Alfredo Oliveira y Manuel Gómez Gonzalo Salgado

El Celta de Vigo retoma de la mano del Club Juventud Cambados, así como del Concello, el Clinic de Semana Santa, que se celebrará lunes, martes y miércoles de las mencionadas fechas. “Agradecer ao Celta que sempre pensa en nos para levar a cabo estas cousas. Queremos animar a todos os deportistas a que se inscriban para gozar dunha boa formación, e ademáis, as familias necesitan conciliar”, comenta Eladio Oubiña, presidente del Juventud Cambados.

La actividad tendrá un coste de 89 euros, mientras que aquellos jugadores de la base del equipo cambadés gozarán de un 10% de descuento gracias al convenio de colaboración que mantiene el club con la entidad de Vigo.

“Con el Cambados también tenemos una escuela de tecnificación durante todo el año. Las inscripciones para el Clinic están abeirtas en la página web del RC Celta, abierta para todos los niños que quieran participar en una actividad enfocada a que sigan mejorando sus habilidades deportivas, pero también a que vengan a pasar unos días con los compañeros y disfruten”, explica Manuel Gómez, responsable de las escuelas del Real Club Celta de Vigo.

La actividad estará dirigida por los entrenadores del club vigués, reforzando así el vínculo entre el Juventud Cambados y el Celta, y es que llevan cerca de una década realizando la escuela de tecnificación, a pesar de que el Clinic hacía varios años que no se realizaba en territorio cambadés.

“Hace dos o tres años que no se celebra aquí, porque tenemos la actividad de tecnificación también y para no sobrecargar y que no pierda valor la actividad”, comenta Manuel Gómez. En esta ocasión, desde la organización esperan poder llegar a juntar alrededor de 40 niñas y niños.

“En otros sitios dónde no tenemos nada sí que van más en masa, pero aquí tenemos ya muchos niños en la escuela de tecnificación, un total de 48”, explica Gómez.