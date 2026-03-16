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Deportes

El Cambados TM regresa de Madrid con un buen sabor de boca

Perdió ante el Madrid Capital 4-2 y venció al Fuencarral 3-4, tercer y segundo clasificados de División de Honor

Gonzalo Sánchez
16/03/2026 09:26
Sergei Nigeruk sigue sumando victorias para los cambadeses
Sergei Nigeruk sigue sumando victorias para los cambadeses
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El Cambados TM regresó de Madrid con un sabor agridulce tras perder ante el Madrid Capital por 4-2 y vencer al Fuencarral 3-4, tercer y segundo clasificados respectivamente en División de Honor. 

En un domingo muy ajetreado, los cambadeses visitaron por la mañana el Colegio Villamadrid, donde Sergei Nigeruk y el portugués Silas Monteiro sumaron los puntos en la derrota ante Madrid Capital al ganar ambos a Miguel Ruiz. Nigeruk perdió con Saúl Hernán y Monteiro con Ángel Ayuso, al igual que Santi Otero. 

Sin demasiado tiempo para almorzar, el equipo arousano se desplazó al Colegio Felipe II para medirse a primera hora de la tarde del domingo al Fuencarral. Silas ganó sus dos encuentros de inviduales, ante Marlon López y Samuel Benítez, mientras que Nigerik venció a Benitez y perdió por un ajustado 3-2 con Carlos Vedriel. Las derrotas de Santi Otero ante e Vedriel y López llevaron el duelo al desenlace del partido de dobles, en el que Nigeruk y Monteiro ganaron a Vedriel y Benítez 3-2. 

Los cambadeses tienen cada vez más cerca de la permanencia, ya que son séptimos con 14 puntos, 6  de ventaja sobre Seghos y Vilagarcía.

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