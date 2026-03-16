El Cambados TM regresa de Madrid con un buen sabor de boca

Sergei Nigeruk sigue sumando victorias para los cambadeses da

El Cambados TM regresó de Madrid con un sabor agridulce tras perder ante el Madrid Capital por 4-2 y vencer al Fuencarral 3-4, tercer y segundo clasificados respectivamente en División de Honor.

En un domingo muy ajetreado, los cambadeses visitaron por la mañana el Colegio Villamadrid, donde Sergei Nigeruk y el portugués Silas Monteiro sumaron los puntos en la derrota ante Madrid Capital al ganar ambos a Miguel Ruiz. Nigeruk perdió con Saúl Hernán y Monteiro con Ángel Ayuso, al igual que Santi Otero.

Sin demasiado tiempo para almorzar, el equipo arousano se desplazó al Colegio Felipe II para medirse a primera hora de la tarde del domingo al Fuencarral. Silas ganó sus dos encuentros de inviduales, ante Marlon López y Samuel Benítez, mientras que Nigerik venció a Benitez y perdió por un ajustado 3-2 con Carlos Vedriel. Las derrotas de Santi Otero ante e Vedriel y López llevaron el duelo al desenlace del partido de dobles, en el que Nigeruk y Monteiro ganaron a Vedriel y Benítez 3-2.

Los cambadeses tienen cada vez más cerca de la permanencia, ya que son séptimos con 14 puntos, 6 de ventaja sobre Seghos y Vilagarcía.