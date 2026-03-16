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Deportes

El asturiano Diego Ménendez y la gallega María Martínez conquistan el Campeonato de España de Trail Running en Caldas

Fueron los más rápidos en completar el recorrido de 43 kilómetros por Xiabre en el Trail Laxe dos Bolos

Redacción
16/03/2026 06:19
María Martínez dio la campanada y se impuso con solvencia a las principales favoritas
María Martínez dio la campanada y se impuso con solvencia a las principales favoritas
Jose Miguel Muñoz
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Caldas fue el escenario de la 12ª edición del Campeonato de España de Trail Running absoluto, sub23 y master, encuadrado en el Trail Laxe dos Bolos, sobre un recorrido de 43,2 kilómetros y 2350 metros de desnivel positivo. El asturiano Diego Menéndez y la gallega María Martínez se proclamaron campeones de España. 

En categoría masculina se complicaron los pronósticos y Menéndez, a sus 25 años, logró su primer título nacional, por lo que logra su billete a la preselección que  representará a España en el Europeo Off-Road que se disputará en Liubliana el próximo mes de junio. Completó el exigente recorrido en 3:34:12, aventajando en más de tres minutos a Alexandre Otero (3:37:54), y en más de diez al tercer clasificado, que fue el andaluz Javier Gutiérrez (3:44:48) tras imponerse en un final apretadísimo por el bronce a Fernando Zorrilla por apenas siete segundos.

El asturiano Menéndez se coronó en Caldas
El asturiano Menéndez se coronó en Caldas
Jose Miguel Muñoz

En la carrera femenina, María Martínez dio la campanada y se impuso con solvencia a las principales favoritas en Caldas. La gallega conquistó así su primer título nacional a sus 35 años y se posiciona para debutar con España en el Campeonato de Europa Off-Road. Cruzó la meta en segunda posición tras la italiana Anna Ongaro (que no contaba para el Campeonato de España), tras casi cinco horas de carrera (4:50:17), y con margen sobre sobre la murciana Beatriz Román (4:52:54). El bronce fue para la vasca Ainara Urrutia, con 4:55:55.

El recorrido fue exigente, sobre todo en su primera parte, y muy diverso
El recorrido fue exigente, sobre todo en su primera parte, y muy diverso
Jose Miguel Muñoz

El circuito, que partió de la Praza do Camiño Portugués, al lado de la Fonte Termal das Burgas, concentró su dureza en el primer tercio de la prueba, con más de la mitad del desnivel positivo en esos primeros 14 kilómetros. El punto más alto fue el  Miradoiro de Xiabre (640 metros) y los participantes corrieron durante casi 30 kilómetros por un trazado que alternó subidas empinadas y técnicas bajadas en multitud de terrenos, teniendo que cruzar un río  en varias ocasiones. 

Además se celebraron pruebas en otras dos distancias en esta tercera edición del Trail Laxe dos Bolos, En la de 19.7 kilómetros, vencieron Andrés Florez (1:36:52) y María Frey (1:57:37), mientras que en el Trial Corto, sobre la distancias de 8,4 kilómetros, se impusieron Jaime García (40:48) y Lucía Taboada (50:03).

Las atletas tuvieron que cruzar el río en varias ocasiones
Las atletas tuvieron que cruzar el río en varias ocasiones
Jose Miguel Muñoz
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