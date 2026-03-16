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Deportes

Congalsa respalda al Basket Pobra Asambal

El club, que retomó su actividad en el año 2021, recibió la visita de Isabel Cañas, directora de Relaciones Externas de la compañía

Redacción
16/03/2026 16:11
Congalsa respalda al Basket Pobra Asambal, el club que devolvió el baloncesto a A Pobra
Congalsa respalda al Basket Pobra Asambal, el club que devolvió el baloncesto a A Pobra
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Congalsa, empresa especializada en alimentación con sede en O Barbanza, mantiene su compromiso con el tejido deportivo de  su entorno apoyando al Basket Pobra Asambal, un club que trabaja por impulsar el baloncesto base en el municipio y acercar esta disciplina a los más jóvenes. En el marco de esta colaboración, Isabel Cañas, directora de Relaciones Externas de la compañía, realizó recientemente una visita al club, donde mantuvo un encuentro con su presidente,  Francisco Martís, y pudo conocer de primera mano la labor que desarrolla la entidad para fomentar la práctica del baloncesto entre niños y niñas.

Isabel Cañas, directora de Relaciones Externas de la compañía, realizó una visita al club
Isabel Cañas, directora de Relaciones Externas de la compañía, realizó una visita al club
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El Basket Pobra Asambal retomó su actividad en 2021, ofreciendo una alternativa deportiva basada en valores como  el compañerismo, el esfuerzo y el trabajo en equipo. Desde entonces, el club trabaja para  consolidar su proyecto y ampliar su base de jugadores, en un contexto geográfico en el que  otras disciplinas como el fútbol o el remo cuentan con una gran tradición.  Congalsa colabora con el Basket Pobra Asambal desde hace cinco años, contribuyendo a reforzar un proyecto deportivo que promueve la práctica del baloncesto entre la población  más joven y fomenta hábitos de vida saludables. 

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