Céltiga y Cambados madrugan en la jornada intersemanal

Céltiga vs Cambados MONICA VILA

La vigésimosexta jornada de Tercera RFEF, que esta vez es entre la semana, obliga a madrugar al Céltiga FC y al Juventud Cambados. Por un lado, el equipo de Luis Carro visitan A Grela 1 para medirse a un necesitado Silva SD, con el inicio del partido marcado para las 12:30 horas.

Por otra parte, el combinado cambadés, que llega necesitado de sumar de tres, tiene que viajar a Vigo para enfrentarse al Gran Peña a las 12:00 horas. Distinta suerte corre el Club Deportivo Boiro, y es que los de José Tizón viajan a Lugo para medirse al filial lucense, en un encuentro programado para las 16:00 horas.