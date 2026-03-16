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Deportes

Céltiga y Cambados madrugan en la jornada intersemanal

Los de Luis Carro visitan al Silva (12:30 horas), y los de Pénjamo al Gran Peña (12:00 horas)

María Caldas
16/03/2026 19:40
Céltiga vs Cambados
Céltiga vs Cambados
MONICA VILA
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La vigésimosexta jornada de Tercera RFEF, que esta vez es entre la semana, obliga a madrugar al Céltiga FC y al Juventud Cambados. Por un lado, el equipo de Luis Carro visitan A Grela 1 para medirse a un necesitado Silva SD, con el inicio del partido marcado para las 12:30 horas. 

Por otra parte, el combinado cambadés, que llega necesitado de sumar de tres, tiene que viajar a Vigo para enfrentarse al Gran Peña a las 12:00 horas. Distinta suerte corre el Club Deportivo Boiro, y es que los de José Tizón viajan a Lugo para medirse al filial lucense, en un encuentro programado para las 16:00 horas.

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