Ana Ferro y Noemí Dios se proclaman campeonas de España de Lucha Sambo y Luchas Olímpicas

Noemí Dios se proclamó campeona de España infantil de lucha sambo cedida

El Judo Club Senín - Centro Deportivo Ikigai regresó del Campeonato de España de Lucha Sambo y Luchas Olímpicas con dos medallas de oro gracias a Noemí Dios y a Ana Ferro. Hasta San Sebastián de los Reyes, donde tuvo lugar una de las citas más importantes del calendario nacional de la lucha, el club arousano desplazó a tres deportistas, además demás de a Andrés Senín como técnico de la Federación Gallega de Lucha.

La jornada del sábado estuvo dedicada a la lucha sambo. En categoría cadete entró en liza Mateo Salgado, que realizó una muy buena competición. Tras varios combates de gran nivel, cayó en la lucha por la medalla de bronce y finalizó en una meritoria quinta posición a nivel nacional, siendo esta su primera participación en un Campeonato de España.

También el sábado compitió Noemi Dios en categoría infantil, protagonizando una actuación sobresaliente. La deportista del club ganó todos sus combates por superioridad, proclamándose campeona de España de lucha sambo en su categoría.

Andrés Senín junto a Noemí Dios y Mateo Salgado cedida

El domingo fue el turno de la lucha femenina, donde Ana Ferro compitió en categoría U20. La deportista volvió a firmar una gran actuación, imponiéndose en todos sus combates también por superioridad y logrando el título de campeona de España.

Con dos campeonatos de España y un quinto puesto, el balance del club en este campeonato nacional fue muy positivo. Andrés Senin se mostró muy satisfecho con el rendimiento de los deportistas y con los resultados obtenidos, destacando el gran trabajo realizado por los luchadores durante toda la temporada. Estos resultados confirman el buen momento que atraviesa el Judo Club Senin – Centro Deportivo Ikigai y el crecimiento de sus deportistas.