Un golazo del central Adri mantiene al Portonovo al alza
El equipo de Minso Vidal se impuso por la mínima en Arnoia para seguir en play-off. Lleva 13 victorias en los últimos 16 partidos
El Portonovo suma y sigue. El equipo de Minso Vidal logró en Arnoia su tercera victoria consecutiva, la decimotercera en los últimos 16 partidos, al imponerse con un gol de cabeza a la salida de un córner del central Adrián en la primera parte. Los arlequinados se mantienen en zona de play-off y siguen dejando buenas sensaciones en cuanto a solidez y competitividad.
El partido en el sintético de Arnoia tuvo dos partes diferentes. El Portonovo llevó más la iniciativa en la primera, en la que apenas sufrió. Tymo tuvo una primera ocasión para el 0-1, pero marcaría el central Adrián, que suplió al sancionado Diego Abal, al conectar un gran remate de cabeza desde el punto de penalti en un saque de esquina. El balón se coló por la escuadra.
El Portonovo pudo marcharse al descanso con el duelo muy encarrilado, pero el disparo lejano de Pablo Lede, con el portero local adelantado, se perdió rozando el poste poco después.
En la segunda parte el Arnoia dio un paso adelante, jugó más directo y el delantero Kevin Tumbeiro fue un dolor de muelas para la zaga visitante. La mejor ocasión de los ourensanos llegó en un centro desde la izquierda que cabeceó al larguero Gabri Losada.
Con el paso de los minutos y los cambios, el Portonovo empezó a encontrar situaciones para transitar a campo abierto, sobre todo con un Keko que estuvo muy activo. Pero a los de Minso les faltó finalizar mejor este tipo de jugadas, por lo que la incertidumbre se mantuvo hasta el final dada su mínima renta.
El Portonovo defendió bien las acciones de área y el Arnoia no tuvo ocasiones en los últimos minutos, muy bien manejados por un equipo que sigue yendo a más. El equipo de Minso se mantiene en la cuarta plaza, empatado a puntos con el Porriño, que también ganó. Los arlequinados recibirán en la próxima jornada al Lemos, otro rival directo en la zona alta y que ayer se deshizo del Umia en Monforte al ganar por la mínima.
Ficha técnica:
Atlético Arnoia: Borja, Adrián Martínez, Iago Quintairos, Sandro, Rubén Arce (Álex Pérez, min. 55), Dani Riveiro (Hugo Viso, min. 55), Tumbeiro, Miguel Peral (Dani, min. 89), Álex Veloso (Hugo Suárez, min. 89), Carlos Rodríguez (Lofti, min. 80) y Gabri
Losada.
Portonovo: Diego Dadín, Juan Barbeito, Marcos Prado, Adrián, Eloy, Pablo Lede, Jesús Barbeito, Moncho (Carlos, min. 69), Tymo, Diego Martín (Brais Bernárdez, min. 85) y Lezcano (Keko, min. 69).
Gol: 0-1 Adrián (min. 42).
Árbitro: Refojo Ferreirós. No mostró amarillas.