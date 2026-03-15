La polémica expulsión de Anxo condicionó al Céltiga en Viveiro

Céltiga y Viveiro iniciaron su semana de tres partidos con un empate en Cantarrana da

El Céltiga empató sin goles en Cantarrana ante el Viveiro en un partido condicionado completamente por la polémica expulsión del visitante Anxo antes del descanso. El atacante rojiblanco vio dos amarillas en apenas un par de minutos. La primera tras recibir un golpe de un defensa que el llevó al suelo, embistiendo con el meta local. El árbitro, tras dudar unos segundos, optó por señalar falta del jugador del Céltiga y amonestarlo, causando perplejidad en los arousanos. Unos instantes después y a instancias de un asistente, el colegiado Carrillo Chekhov le mostró la segunda tarjeta por hablar a Anxo, que reaparecía curiosamente tras ser expulsado con una injusta roja ante el Barco.

Con diez durante toda la segunda parte, las opciones de victoria de los rojiblancos menguaron. Sin embargo el equipo de Luis Carro no estuvo mal en inferioridad numérica. Se armó con un 4-3-2, con Pedro, Julio Rey y Nico en la medular, apenas sufrió en defensa y tuvo alguna ocasión para ganar.

No estuvo tan cómodo el Céltiga once contra once en el primer tiempo. Pese a sus bajas, el Viveiro salió a morder, emparejando marcas con su rival y sin dejarle salir desde atrás con balón. A los visitantes no les quedó más remedio que jugar en largo y lo pasaron mal en los primeros minutos.

El Viveiro tuvo dos ocasiones claras para ponerse por delante. Los locales también buscaron balones sobre Vicente Scheneider, presionando mucho para ganar las segundas acciones. El Céltiga cometió un error con balón con el equipo completamente desplegado, por lo que los de Alberto López se encontraron con un regalo que estuvo a punto de ser el 1-0. Pero el meta Antón salvó el mano a mano ante el joven atacante estonio Henri Kablik. Los de A Mariña tuvieron otra en un remate a centro lateral en el que Antón volvió a mostrarse muy seguro y atrapó en dos tiempos.

Con el paso de los minutos el Céltiga se fue estirando y también dio algún aviso. Su mejor ocasión en el primer período llegó en una acción combinada con pase atrás que le llegó a Santi Figueroa cerca del punto de penalti, pero su remate se le marchó alto. Después de la polémica expulsión de Anxo, los isleños aún tuvieron otra opción antes del descanso. Una doble oportunidad de Dani Prada en área, Su primer remate pegó en un defensa y el segundo se fue por encima del larguero.

El Céltiga juntó líneas en el segundo tiempo en inferioridad con ese 4-3-2, para tratar de difilcultar los avances del Viveiro. Al equipo de Luis Carro le salió bien el plan porque apenas concedió ocasiones. Además los locales tampoco disponían de muchas opciones de recambio, con sólo tres jugadores de campo en el banquillo y uno ellos, Trasi, lesionado.

A medida que avanzó el partido el Céltiga empezó a buscar el gol de la victoria. Y estuvo cerca. Ya en el último cuarto de hora, Sobrido tuvo una ocasión clara en un centro lateral en el que se le escapó un poco largo el control, por lo que le meta Ayoub se le echó encima para taponar su remate en posición inmejorable.

A los visitantes no les gustó nada el arbitraje y pidieron penalti en una acción en la que Marcos Blanco llegó a tocar el balón antes en área que un defensa, pero el colegiado pitó falta del delantero. “Los futbolistas me dicen que el penalti es clarísimo”, explica Luis Carro. “Creo que el árbitro no tuvo un buen día. Tenemos que conformarnos con lo que nos dejaron. Es un buen punto dadas las circunstancias”, reconoce el técnico isleño, que ya piensa en el partido del jueves en A Grela ante el Silva.