El Cambados recibe al Silva en una cita marcada en rojo en el calendario

Brais Parada durante el último partido del Cambados en A Illa Monica Ferreiros

El CJ Cambados juega esta tarde un partido clave en Burgáns, donde a partir de las 17.15 horas recibe el Silva, al que aventaja en un punto. Es un partido de los denominados de siete puntos: los tres que puede sumar el equipo de Pénjamo, los tres que no suma un rival directo y el adicional del golaverage, tras la victoria amarilla en la ida en A Grela por 1-2. La directiva del CJ Cambados, consciente de la importancia de esta cita, ha ideado una iniciativa mediante la cual cada socio puede llevar un acompañante gratis esta tarde al campo, con el objetivo de generar el mejor ambiente posible.

El Silva ha sumado 7 de los últimos 9 en juego como local, destacando sus triunfos ante equipos de la parte alta como Compostela y Somozas, pero a domicilio le sigue costando, aunque en su casillero figuran dos victorias como visitante, ante Lugo B y Barbadás, lo que le ha permitido reducir la distancia respecto al Cambados. El equipo coruñés que entrena Diego Armando está en su mejor momento de la temporada en cuanto a sensaciones y resultados. Y se presenta en Burgáns con las bajas de Lema, Ares, Nico Mosquera y Máquez. Entra en la convocatoria por primera vez en la temporada el lateral derecho Estramil, pero al venir de lesión de cruzado sería un sorpresa que juegue algo.

En los locales Pénjamo pierde a Rodri Vázquez por sanción, sumándose a Fran, por lo que el técnico deberá recomponer la defensa. También es baja Nico. El Cambados tiene ganas de redimirse del derbi de A Illa y reencontrarse con la victoria, que se le resiste desde hace cuatro meses. Su útimo triunfo fue a mediados de noviembre, en casa ante el Alondras. “El Silva es un equipo con mucho poderío físico, que busca muchas situaciones de área a través de golpeos sobre sus delanteros o llevar el balón a zonas laterales para cargar el área”, analiza Pénjamo.

“Será importante mostrar un alto nivel de activación para esos duelos y el segundos balones. Tener un nivel alto de trabajo y tratar de que no se sientan cómodos a nivel defensivo, buscando nuestro ritmo ofensivo”, explica el cambadés.