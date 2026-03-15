El Cambados perdona al Silva

Diego Iglesias controla un balón Gonzalo Salgado

Jornada agridulce en Burgáns. El CJ Cambados no pudo pasar del empate a uno ante un rival directo en su lucha por la permanencia como es el Silva SD. Los de Pénjamo se quedaron sin premio en un partido en el que dominaron en el área rival, especialmente en los últimos minutos, con ocasiones muy claras de Diego Iglesias y Tiko, entre otros, y en duelo en el que se dio una lección de deportividad tras la lesión de Nico Rosas.

Ambos combinados arrancaron el encuentro planteando un ritmo alto. Los visitantes buscaban llegar en profundidad con balones a Rodri Alonso, que generaba la primera ocasión de peligro para el Silva.

Tras un robo de balón, Alonso ganó la espalda a Alberto Lago para terminar regateando a los centrales, haciendo un disparo que atajó David Conde, pero en el rechace, Parafita estuvo muy cerca de llegar a un balón que finalmente agarró el portero local.

Gregor fue el encargado de anotar el gol del Cambados Gonzalo Salgado

Tiko buscaba encontrar espacio entre centrales al inicio de las jugadas, pero los visitantes colocaban muy rápido las líneas. Tavares creó una jugada apoyado en Diego Iglesias tras ganar la espalda a Bili, el 10 puso el balón a Gregor, pero la defensa coruñesa fue más rápida para cortar.

Los locales acusaban demasiadas pérdidas de balón durante los primeros minutos, pero la insistencia tuvo su recompensa. Luego de una galopante carrera de Noel por la banda derecha, este filtró el balón a Tiko, que estaba en la frontal del área, para poner el remate directo en el área a Gregor, que hacía el primero.

Gregor lo volvía a intentar con un contragolpe en solitario después de un rechace de falta lateral, pero la presión de Mendes terminó con el esférico en saque de portería. Minibugy sacó una increíble mano para impedir el segundo de los de Pénjamo, en un balón lateral en el que Diego Iglesias empujó el balón directo a la izquierda de la portería.

Los aficionados celebran el gol de Gregor Gonzalo Salgado

Los de Diego Armando aprovechaban las acciones aéreas para acercarse al área. Así, Carletto se quedó cerca de empatar con un disparo tras un centro lateral, pero la espalda de Alberto Lago cubrió el tiro. La ocasión más clara la firmó Rodri Alonso en el ecuador de la primera mitad. Después de una gran jugada de Parafita en el área, ganando a Alberto Lago y Anxo, el 23 recibió en la frontal, intentando una chilena que se fue rozando la escuadra.

El Cambados sufrió en los últimos diez minutos del primer tiempo. El Silva estaba consiguiendo mayor presencia en el área, buscando aprovechar sus alturas.

Los de Pénjamo reaccionaron con otro contragolpe en el que Tavares y Tiko volvían a ser protagonistas, con Diego Iglesias filtrando el balón al borde del área, pero un atento Nico Rosas despejó de cabeza.

Diego Iglesias en una acción del partido Gonzalo Salgado

Burgáns dio una lección de deportividad cuando antes del descanso Nico Rosas tuvo que salir del campo tras lesionarse en una disputa de balón con Seydou. Tras abandonar el césped entre lágrimas, las gradas y los jugadores ovacionaron al defensa visitante.

El protagonismo volvió a las manos de David Conde, que con el descanso llamando a la puerta salvó un gran tiro de Coba desde fuera del área. Así, el enfrentamiento llegó al descanso con el 1-0 en el marcador.

Segundo tiempo

El balón volvió a rodar en Burgáns y el Cambados comenzó presionando primero. En una falta lateral que puso Tavares, el remate de Tiko rozó el palo, y en la acción inmediata Seydou volvía a rematar por encima de los palos.

Diego Armando cambió su estrategia y puso a Mendes a cubrir al nueve local. Poco duró la alegría cambadesa, y es que Hugo Baldomar anotó con un disparo desde la frontal del área el tanto del empate. Un golazo que dejó a las gradas mudas y en el que nada pudo hacer David Conde.

La afición llenó las gradas de Burgáns Gonzalo Salgado

El Silva ajustaba todavía más sus líneas para cerrar espacios a los cambadeses, y es que el velero amarillo se encomendaba al acierto de Noel por la banda derecha para meterse en el área. Un error defensivo de los locales estuvo a punto de costar muy caro. Y es que Iago Pérez logró quedarse mano a mano con David Conde, pero el disparo se fue por muy poco por delante de los palos. Diego Iglesias la volvía a tener para el Cambados.

Tras una falta de Minibugy sobre Zalo, el 10 recibió el balón para tener espacio en el área pequeña, pero la puntería no estuvo de su lado. Tiko tuvo otra ocasión muy clara en la que no enganchó el balón a tiempo al borde de la línea de meta. Burgáns comenzaba a desesperar, y es que las ocasiones más claras estaban cayendo para el lado local, pero materializar parecía misión imposible.

Tiko se asociaba con Zalo y Diego Iglesias, para que el siete amarillo recibiese tras cruzar la medialuna del área y disparase a bocajarro con un tiro que se desvió por muy poco. Iglesias volvía a meterse en el área para dejar un tiro que fue directo al larguero y volvía a desesperar a las gradas, que vieron cómo se escapaban dos puntos de oro para un Cambados que no dejó de generar peligro en área en todo el partido.