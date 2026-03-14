Os Ingleses toma ventaja ante el Kaleido Vigo en medio de una densa niebla, 16-21

Os Ingleses disputaron la ida de las semifinales en Vigo con reducida visibilidad debido a la niebla cedida

Os Ingleses RC toma ventaja en la semifinal por el título tras imponerse esta tarde al Kaleido Universidad de Vigo por 16-21 en el campo As Lagoas de Marcosende, donde la niebla fue la gran protagonista en un campo bastante castigado por la lluvia. La visibilidad fue nula, pero el árbitro decidió que se jugase el partido. “Desde el banquillo sólo veíamos lo que teníamos delante”, explica el entrenador vilagarciano David Lema. “Los jugadores en el campo tenían un radio de visibilidad de apenas diez metros, como mucho”.

Así las cosas, Os Ingleses tuvo que adaptarse a estas circunstancias y varió su plan de juego. “Nos adaptamos bien, jugamos con mucha delantera, volviendo un poco a nuestros orígenes porque era lo que demandaba el día”. El partido fue igualado, como se preveía, así lo refleja también el marcador final de 16-21. Los tres ensayos visitantes fueron obra de JJ, Bosnio y Gambita.

“Lo mejor es que no ha habido lesiones. El equipo rindió bien pese a las circunstancias e incluso jugando veinte minutos en inferioridad no concedimos”. Lema sólo lamenta que la superioridad que mostró su equipo en las melés no se tradujese en una mayor diferencia en el marcador. Además, Eire tampoco tuvo el día en cuanto a acierto en sus lanzamientos a palos. “La eliminatoria sigue abierta y trataremos de decidirla en dos semanas en Fontecarmoa”, reconoce Lema, consciente de que el partido en Vilagarcía será diferente porque las condiciones meteorológicas serán otras.

Por los vilagarcianos jugaron: Fran, JJ, Rianxo, Alejo, Marcos, Prado, Piraña, Gambita, Iguana, Chuco, Javi Torres, Javi Love, Eire, Sergio y Bosnio. También jugaron Gala, Padín, Cilin, Manuga, Amaro, Roxo, Manolo y Wichi.

En la segunda semifinal por el título se enfrentan este domingo en Ourense el Campus Universitario y el Crat Coruña. Cabe recordar que los ganadores de ambas semifinales lograrán ya el ascenso a División de Honor de Plata, una vez que la Federación Española de Rugby dio luz verde la próxima temporada a la creación de un cuarto grupo en esta categoría, por lo que gallegos, asturianos y castellanoleoneses quedarán encuadrados en el del noroeste peninsular. Os Ingleses por tanto tiene muy cerca el ascenso de categoría.